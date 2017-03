Diebe haben am frühen Morgen in der Frankfurter Goethestraße einen Juwelier ausgeraubt. Sie fuhren mit einem Auto in das Schaufenster des Ladens. Die Polizei ist den Tätern auf der Spur.

Unbekannte haben beim Blitzeinbruch in ein Juweliergeschäft in der Frankfurter Innenstadt Uhren im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Nach Zeugenaussagen fuhren zwei mit Sturmhauben vermummte Männer am Dienstag gegen 5 Uhr mit einem Auto rückwärts in das Schaufenster des Ladens.

Danach schlugen sie offenbar mit einem Beil oder einem Hammer die Vitrinen im Verkaufsraum ein und schnappten sich die Beute. "Das Ganze hat ein oder zwei Minuten gedauert", sagte ein Polizeisprecher.

Gleiche Straße, gleiches Vorgehen wie im Herbst

Die Diebe flüchteten mit demselben Auto. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen dunklen Passat mit Offenbacher Kennzeichen. Der Wagen müsse einen erheblichen Schaden am Heck haben. Er wurde vor dem Einbruch als gestohlen gemeldet. Die Beamten fahnden im gesamten Rhein-Main-Gebiet nach den Tätern.

Erst im vergangenen Herbst war in der Goethestraße ein Edel-Juwelier auf ähnliche Weise um mehrere hunderttausend Euro erleichtert worden. Auch damals waren die Diebe mit einem gestohlenen Fahrzeug rückwärts in die Fensterscheibe des Geschäfts gefahren. Sie ließen den beschädigten Pkw zurück und flohen unerkannt mit einem zweiten Auto.

