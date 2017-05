Unfall in Sinntal

Ein Langholzlaster ist in der Ortsdurchfahrt von Sinntal-Weichersbach umgestürzt. Verletzt wurde niemand, aber ein Holzstamm durchbohrte die Wand eines Wohnhauses.

Der Lastwagen mit Langholz stürzte nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen in einer Kurve mit Gefälle in der Orstdurchfahrt von Sinntal-Weichersbach (Main-Kinzig) um. Dabei purzelten die Holzstämme von der Ladefläche.

Zwei Häuser wurden infolge des Unfalls stark beschädigt. Bei einem wurde sogar die Hauswand durchbohrt. Ein Fahrzeug am Straßenrand wurde unter dem Holz begraben. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist unklar.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Andere Menschen seien nicht in den Unfall verwickelt gewesen, meldete die Polizei.

