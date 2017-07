Auf der A7 ist am Freitagmittag in der Nähe von Kassel ein Lastwagen umgekippt. Die Autobahn wurde in beide Richtungen gesperrt. Es bildete sich ein längerer Stau.

Am Freitagmittag ist auf der A7 in Nordhessen ein Lastwagen umgekippt und hat den Verkehr zeitweise zum Erliegen gebracht. Das Fahrzeug verunglückte in südlicher Fahrtrichtung zwischen dem Dreieck Kassel-Süd und der Anschlussstelle Guxhagen (Schwalm-Eder). Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war er auf einer Gefällstrecke ins Schleudern geraten. Der Verkehr kam durch den Unfall kurz nach 12.30 Uhr zum Erliegen.

Der Fahrer wurde verletzt, er konnte sich aber selbstständig aus dem Lkw befreien. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei warnte Autofahrer, weil die Unfallstelle hinter einer Kuppe liegt.

Eine Spur in südlicher Richtung frei

Die Autobahn wurde nicht nur in südlicher Richtung gesperrt, sondern auch in Fahrtrichtung Norden, weil Teile der Mittelleitplanke von dem umkippenden Lkw auf die Gegenfahrbahn verschoben wurden. An der Unfallstelle war zudem Benzin ausgelaufen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers konnte der Verkehr in südlicher Richtung nach kurzer Zeit einspurig an dem umgekippten Lkw vorbeifließen. Die anderen beiden Fahrspuren waren auch am Nachmittag noch gesperrt. Der Verkehr staute sich seit dem Mittag auf mehreren Kilometern.

In Richtung Norden wurden am Nachmittag die linke und mittlere Fahrspur wieder freigegeben. Es sei wegen der Bergungsarbeiten noch länger mit Behinderungen zu rechnen, teilte die Polizei mit. Auch die umliegenden Autobahnen 44 und 49 seien überlastet.

Lkw am Frankfurter Westkreuz umgekippt

Bereits am Freitagmorgen war am Frankfurter Westkreuz ein Lastwagen auf der Autobahn umgekippt. Der Fahrer verlor auf der Abfahrt von der A5 auf die A648 in Richtung Eschborn die Kontrolle über sein Fahrzeug. 20 Paletten Obst und Gemüse verteilten sich auf der Fahrbahn. Auch hier musste die Autobahn gesperrt werden.