Tief "Egon" hat mit starkem Sturm Verkehrsbehinderungen verursacht. Die Deutsche Bahn musste einige Strecken sperren. Auch am Flughafen sind die Auswirkungen zu spüren. Einige Schulen bleiben am Freitag geschlossen.

Tief Hessen fegt seit der Nacht mit orkanartigen Böen und Schneefall über Hessen und beeinträchtigt den Verkehr.

Auf der Wasserkuppe erreichten die Böen Spitzengeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das gesamte Land Unwetterwarnungen wegen orkanartiger Böen und im Norden Hessens wegen möglicher Schneeverwehungen veröffentlicht.

In Nord- und Mittelhessen wird im Tagesverlauf an Höhenzügen mit bis zu 30 Zentimeter Neuschnee und starken Schneeverwehungen gerechnet. Im Süden des Landes dagegen wird es laut DWD weniger Niederschläge geben.

Größere Unfälle mit Verletzten oder langen Staus gab es zunächst nicht, wie die Polizei im Land berichtete. Lediglich in den Höhenlagen wie dem Hohen Meißner oder der Rhön gab es eine geschlossene Schneedecke.

Blechschäden und Straßensperrungen

In Nordhessen verursachten einige Glätteunfälle Blechschäden. Die Bundesstraße 253 zwischen Battenberg (Eder) und Biedenkopf war wegen Glätte für den Schwerlastverkehr nicht zu befahren. Weil dies einige Lastwagenfahrer dennoch versucht hätten und nicht weitergekommen seien, habe die Bundesstraße gesperrt werden müssen, sagte ein Sprecher. Auf der A44 geriet zwischen Zierenberg und Kassel-Wilhelmshöhe ein Transporter ins Schleudern und prallte gegen einen Lastwagen.

In Frankfurt, Fulda und Offenbach habe es abgesehen von umgestürzten Bäumen oder Bauschildern kaum Einsätze gegeben, berichteten die Beamten. Im Bereich Gießen und im Odenwald wurden einige kleinere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Fliegende Trampoline in Marburg

"Wir haben schon um die 50 Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Gegenständen, die auf die Fahrbahn geflogen sind", sagte ein für Südhessen zuständiger Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen in Darmstadt. Auch im Westen des Landes mussten Bäume und Äste von den Straßen geräumt werden, sagte ein Sprecher in Wiesbaden. "Alle Weihnachtsäume, die am Rand lagen, liegen jetzt auf der Straße."

In Viernheim wurde die Fassade des Rathauses beim Sturm stark beschädigt. Bild © Daniel Klier/Viernheimer Tageblatt

In vielen Orten in Hessen stürzten Bäume um und fielen Äste auf Straßen und geparkte Autos. So zum Beispiel in Frankfurt. In Bad Vilbel wurde laut Polizei das Aluminiumdach eines Hauses abgedeckt.

Außerdem flogen Gegenstände durch die Gegend, in Marburg beispielsweise mehrere Trampoline. In Viernheim (Bergstraße) stürzten Teile der Fassade des Rathauses zu Boden. Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Bahnverkehr beeinträchtigt

Auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden in Hessen mehrere Strecken gesperrt. Betroffen waren zeitweise die Strecken Gießen-Frankfurt und Darmstadt-Bensheim, wie die Bahn bei Twitter mitteilte. Auch die Main-Weser-Bahn zwischen Friedberg und Görbelheim und die Main-Neckar-Bahn zwischen Bickenbach und Zwingenberg wurden gesperrt.

Um 7 Uhr meldete die Bahn eine Oberleitungsstörung auf der Strecke zwischen Frankfurt und Würzburg. Dadurch entfalle der Halt Aschaffenburg, die Verspätung betrage 40 Minuten. Generell wurde die Geschwindigkeit der ICE-Züge vorsorglich auf 200 Stundenkilometer gedrosselt. Hiervon war vor allem die Schnellstrecke Frankfurt-Köln betroffen.

Im S-Bahnverkehr kam es wegen Ästen und Gegenständen im Gleisbett ebenfalls zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen. Die S1 wendet nach Angaben des RMV in Mainz-Kastel, die S9 fährt wie die S8.

Flughafen stoppte Vorfeld-Abefrtigung

Auch den Flugplan am Frankfurter Flughafen wirbelt "Egon" durcheinander. Der Airport hatte wegen des Sturms seine Vorfeldabfertigung bis 7 Uhr eingestellt. Passagiere landender Maschinen durften zwar aussteigen, anschließend wurden die Flugastbrücken aber sofort wieder von den Maschinen entfernt, um Schäden zu vermeiden, wie ein Sprecher des Flughafens sagte.

Mit nur drei abgehenden Maschinen gab es bis 7 Uhr so gut wie keine Starts, unter anderem weil wegen der gestoppten Abfertigung keine Koffer verladen werden konnten. Probleme machte der Wind ebenfalls bei der Enteisung, weil die Hubarme der Enteiserfahrzeuge hier weit in die Luft ragen.

Nach 7 Uhr kam es an Deutschlands größtem Flughafen weiter zu erheblichen Einschränkungen. So durften zunächst nur 25 statt 55 Maschinen in der Stunde landen, weil nicht gestartete Maschinen die Parkpositionen blockierten. Eine Sprecherin der Lufthansa sagte, man hoffe am Vormittag wieder Schritt für Schritt zum normalen Betrieb zurückkehren zu können. Die Airline hatte ihren Flugplan bereits am Vorabend vorsorglich ausgedünnt.

Zahlreiche Schulausfälle

Witterungsbedingt wurde an mehreren Schulen in Hessen der Unterricht für Freitag abgesagt. Eine Liste der betroffenen Schulen finden Sie in unserer Übersicht.