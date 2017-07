Auch am Donnerstag hat es in manchen hessischen Regionen heftig geregnet. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden, die Feuerwehren waren im Einsatz.

Heftige Regenfälle haben auch am Donnerstag noch für mehrere Feuerwehreinsätze in Nord- und Osthessen gesorgt. In Nieste (Kassel) standen nach Angaben der Feuerwehr am späten Donnerstagabend mehrere Keller unter Wasser. Außerdem rutschte die Erde an einem Hang ab, Straßen waren durch Wasser und Schlamm teilweise unpassierbar. Gegen 1 Uhr nachts beruhigte sich die Lage nach Aussage eines Sprechers.

Im Alsfelder Stadtteil Angenrod (Vogelsberg) war am Donnerstag ein rund 15 Meter hoher Baum auf die Bundesstraße 62 gestürzt und hatte ein fahrendes Auto gestreift. Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt. Bis die Feuerwehr den umgestürzten Baum beseitigt hatte, musste die Straße gesperrt werden.

Auch in Burghaun war eine Kreisstraße zeitweise gesperrt, aus Hünfeld (beide Fulda) wurde ebenfalls Hochwasser gemeldet. Nach Angaben eines Polizeisprechers hielten sich die Schäden aber am Donnerstag deutlich in Grenzen.

Mehrere Keller unter Wasser

In Mücke (Vogelsberg) errichtete die Feuerwehr Barrieren und setzte Pumpen ein, um das strömende Regenwasser von einem Wohnhaus fernzuhalten. Auch ein Bach trat über die Ufer und überschwemmte eine Straße.

Einige Keller standen unter Wasser, sagte Gemeindebrandinspektor Martin Schlosser am Donnerstagabend hessenschau.de. Verletzte waren nach ersten Angaben nirgends zu beklagen. Die Situation sei glimpflich, sagte Schlosser, verglichen mit dem mehrstündigen Dauereinsatz am Mittwoch.

Da hatten andauernde Regenfälle vor allem in Nordhessen mehrere Straßen überflutet, Bäume unterspült und umstürzen lassen. Es kam auch zu einigen Unfällen, weil durch Aquaplaning Autos auf regennassen Fahrbahnen ins Schleudern geraten waren.