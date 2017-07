Auf der A67 ist am Samstagmorgen bei Viernheim ein mit Tierfutter beladener Sattelzug umgekippt. Auf der Autobahn ging stundenlang nichts mehr.

Ein Lkw-Unfall führt seit dem frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 67 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein mit Tierfutter beladener Transporter war nach Angaben der Polizei aus unbekannter Ursache bei Viernheim (Bergstraße)umgekippt. Ein nachfolgendes Auto prallte auf das Fahrzeug, dabei erlitten drei Menschen leichte Verletzungen.

Weitere Details nannte die Polizei bis zum Mittag nicht. In Fahrtrichtung Norden musste die Autobahn wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden lang voll gesperrt werden. Seit dem Vormittag wurde der Verkehr dann auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, war am Mittag noch unklar.