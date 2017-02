Dieser Bagger stand am Montagabend noch am Teich im alten botanischen Garten in Marburg. Im Hintergrund die Türme der Elisabethkirche.

Sie klauten einen Baggerschlüssel und unternahmen eine Spritztour: Unbekannte haben Marburgs alten Botanischen Garten verwüstet.

Die Polizeibeamten meldeten der Wache am Sonntagmorgen ein "Feld der Verwüstung", nachdem sie im alten Botanischen Garten in der Marburger Innenstadt ankamen. Wie die Polizei mitteilte, waren Unbekannte in der Nacht zuvor in Baustellencontainer eingebrochen und hatten daraus einen Baggerschlüssel gestohlen. Das Fahrzeug gehört zur Baustelle für die neue Zentralbibliothek der Marburger Universität.

Mit dem Bagger heizten die Unbekannten dann vom Pilgrimstein am oberen Ende des Gartens quer durch den Park und durchbrachen dabei mehrere Baustellenzäune. Als sie an dem Teich in der Mitte des Parks ankamen, rammten sie einen der Pfeiler an der Brücke. Anschließend ließen sie den Bagger stehen.

Brückenpfeiler beschädigt

Links der beschädigte Pfeiler auf der Brücke in Marburg. Rechts ist ein unbeschädigter Pfeiler derselben Brücke zu sehen. Bild © privat

Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 4.000 Euro. Am Montagabend waren jedoch die Zäune anscheinend alle wieder aufgerichtet. Dem Brückenpfeiler fehlte ein Stück - und der Bagger stand verlassen am Teich.

Die Meldung erinnert an einen Fall vor 16 Monaten, als Unbekannte in der Nähe von Marburg einen Bagger klauten und drei fest verankerte Blitzer an der Bundesstraße B3 aus der Verankerung rissen.