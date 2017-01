Unbekannte haben es offensichtlich auf ein Krankentransportunternehmen im Main-Kinzig-Kreis abgesehen. Sie stachen insgesamt 21 Autoreifen an den Transportern platt. Doch für den Geschäftsführer ist der Hauptschaden ein anderer.

"Das war ganz klar einen Angriff auf das Unternehmen", sagte der Geschäftsführer. Bild © Main-Kinzig Krankentransport GmbH

Ein Mitarbeiter des Krankentransport-Unternehmens in Maintal (Main-Kinzig) entdeckte den Schaden gegen sechs Uhr am Freitagmorgen, als die ersten Fahrzeuge eingesetzt werden sollten: An elf Transportwagen waren über Nacht insgesamt 21 Reifen plattgestochen worden, wie die Polizei am Samstag berichtete.

"Innen stinkt es bestialisch"

Um anstehende Termine wie Fahrten von Dialyse-Patienten einhalten zu können, mussten in Windeseile einige Fahrzeuge mit Ersatzreifen ausgestattet werden. Doch die Täter hatten es nicht nur auf die Reifen abgesehen, wie Michael Schöning, Geschäftsführer der Main-Kinzig-Krankentransport GmbH, hessenschau.de berichtete: "Die Fahrzeuge wurden auch alle mit einer Flüssigkeit behandelt, so etwas wie Buttersäure. Innen stinkt es bestialisch, so etwas kriegt man nicht mehr heraus."

Über die Täter ist noch nichts bekannt. Die Polizei sprach von einer "vollkommen verständnislosen Tat". Sie schätzt den reinen Sachschaden auf 2.500 Euro. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Geschäftsführer Schönig geht von einer gezielten Aktion aus: "Das war ganz klar ein Angriff auf das Unternehmen."