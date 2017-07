Ein futuristisch anmutender Blitzer soll für nächtliche Ruhe auf Frankfurts Straßen sorgen. Die Stadt verspricht sich vom Einsatz des sogenannten Enforcement Trailers einen großen Vorteil.

Wenn Autofahrer in Frankfurt demnächst ein undefinierbares, silbernes Objekt mit zahlreichen Ecken und Kanten am Straßenrand erblicken, sollten sie den Fuß vom Gas nehmen. Ansonsten droht ein teures Erinnerungsfoto: Hinter dem verwinkelten Kasten, der ein wenig an ein Raumschiff aus einer billigen 80er-Jahre-Fernsehsendung erinnert, verbirgt sich nämlich ein mobiles Blitzgerät. Sein Name: Enforcement Trailer.

Die Anschaffung ermöglicht nach Angaben der Verkehrsdezernats mobile Geschwindigkeitskontrollen ohne Personaleinsatz. Heißt: Raser können an verschiedenen Stellen in Frankfurt geblitzt werden, ohne dass dabei Beamte nebenan in ihrem Einsatzwagen sitzen müssen.

Schusssicher und feuerfest

Einer Mitteilung des Dezernats zufolge hatten sich in letzter Zeit vermehrt Bürger mit der Forderung nach nächtlichen Geschwindigkeitskontrollen an die Stadt gewandt. Regelmäßig seien derartige Kontrollen wegen Personalmangels nicht durchführbar gewesen. Das soll sich nun mit dem Enforcement Trailer ändern.

Das Gerät wird am Mittwoch in Frankfurt vorgestellt. Es ist mit einem Alarmmelder ausgestattet und kostet etwa 120.000 Euro. Der Trailer sei schusssicher und feuerfest, sagte der Leiter der Abteilung Verkehrssicherheit beim Straßenverkehrsamt. Der Blitzer kann wie ein Anhänger transportiert werden und lässt sich absenken, so dass die Räder verdeckt sind.

Nächtliches Tempolimit passé

Verkehrslärm beschäftigt die Stadt schon seit Längerem. Zur Jahreswende war ein anderthalbjähriger Modellversuch ausgelaufen, in dessen Verlauf ein nächtliches Tempo-30-Limit auf einzelnen Hauptstraßen vorgeschrieben war. Zu einer Fortsetzung des Modellversuchs hatte sich die schwarz-rot-grüne Römer-Koalition nicht durchgerungen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 26.07.2017, 19.30 Uhr