Auf glatten und schneematschigen Straßen ist es in Hessen zu mehreren Unfällen mit Verletzten gekommen. Eine Mutter überschlug sich auf der A4 bei Bad Hersfeld mit ihrem Kleinkind im Wagen.

Auf der A4 zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der Anschlussstelle Bad Hersfeld geriet die 29 Jahre alte Mutter am Samstagvormittag mit ihrem Wagen ins Schleudern. Mit an Bord war ihre zweieinhalb Jahre alte Tochter. Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau auf dem linken Fahrstreifen, der mit Schneematsch bedeckt war.

Die Autofahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Fahrer nachfolgender Fahrzeuge hielten sofort an und halfen Mutter und Kind aus dem Wagen – beide wurden nur leicht verletzt. Auch ein Kuscheltier, das dem Mädchen wichtig war, konnte unter dem Wrack gefunden und dem Kind zurück gegeben werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Lkw drohte von Brücke zu kippen

Einen weitaus höheren Sachschaden verursachte in der Nacht zum Samstag ein Lkw-Fahrer auf der B62 bei Alsfeld (Vogelsberg). Er rutschte mit seinem Gespann von einer eisglatten Straße und brach durch ein Brückengeländer. Da der Lkw von der mehr als drei Meter hohen Brücke zu stürzen drohte, rückte die Feuerwehr mit schwerem Gerät an. Ein Kran zog den Lastwagen wieder auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 170.000 Euro.

Auto kracht gegen Mauer

Dieses Auto geriet ins Schleudern und krachte gegen eine Mauer. Vier der fünf insassen wurden leicht verletzt. Bild © TVnews-Hessen

Weiter östlich auch auf der B62 geriet in der Nacht zum Samstag ein Auto bei Breitenbach (Hersfeld-Rotenburg) ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Vier der fünf Insassen trugen leichte Verletzungen davon. Sie kamen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

In der Nacht zum Freitag war Sturmtief "Egon" über Hessen hinweggezogen. In Osthessen starb ein Autofahrer. Auf den Straßen herrschte am Freitag durch heftige Schneefälle Chaos, Flüge wurden gestrichen und an den Schulen fiel der Unterricht aus.