Glatteis in Frankfurt, ramponierter Bus in Bad Vilbel

Regen und Bodenfrost haben in ganz Hessen zu Eisglätte auf Straßen und Gehwegen geführt. Bei einem der vielen Unfälle wurde in Bad Vilbel eine Frau in einem Linienbus verletzt. Es kam zu Ausfällen im ÖPNV – und an Schulen.

Gefrierender Regen hat am Montagmorgen vielen Menschen in Hessen den Weg zur Arbeit sehr erschwert. Auf Straßen und Gehwegen war es spiegelglatt. Es kam zu zahlreichen Unfällen. Die Polizei in Friedberg (Wetterau) sprach von Unfallmeldungen im Minutentakt. "Das Blitzeis hat viele Menschen überrascht", sagte eine Sprecherin.

Das plötzlich auftretende Eis brachte auch einen Busfahrer in Bad Vilbel (Wetterau) in Bedrängnis. Der 52-Jährige geriet kurz nach 6 Uhr mit seinem Fahrzeug auf einer abschüssigen Straße ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und stieß laut Polizei gegen eine "massiv gebaute Fußgängerrampe". Fünf Fahrgäste befanden sich in dem Linienbus; eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

In Waldstück gerutscht

Die Unfallstelle in Breidenbach Bild © Jörg Fritsch

Bei Breidenbach (Marburg-Biedenkopf) kam es ebenfalls zu einem Busunfall: Ein Bus war laut Polizei ins Rutschen gekommen, ein zweiter krachte ihm gegen das Heck. Der Fahrer eines nachfolgenden Transporters konnte auf eisglatter Fahrbahn nicht bremsen und landete mit seinem Fahrzeug im Straßengraben.

Iin Neu-Isenburg verletzte sich eine Frau bei einem Glätteunfall auf der Bundesstraße 44. Sie war mit ihrem Auto von der rutschigen Straße abgekommen und erst in einem Waldstück zum Stehen gekommen.

Kein Unterricht in Weilburg

In den Kreisen Marburg-Biedenkopf und Vogelsberg kam es im Busverkehr zu Verspätungen und Ausfällen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund mitteilte. In Frankfurt war die Feuerwehr seit dem Morgen im Dauereinsatz. Zahlreiche Fahrradfahrer und Fußgänger seien auf spiegelglatten Wegen gestürzt. Beschäftigte und Schüler kamen zu spät zu Arbeit und Unterricht. In Weilburg sagten die Heinrich-von-Gagern-Schule und die Pestalozzi-Schule wegen der Straßenverhältnisse den Unterricht ganz ab.

Der S-Bahn-Verkehr im Rhein-Main-Gebiet wurde leicht ausgebremst, wie ein Bahn-Sprecher in Frankfurt am Montagmorgen sagte. Es habe sich flächendeckend auf Bahnsteigen Eis gebildet. "Das verzögert die Ein- und Aussteigezeiten." Es komme zu kleineren Verspätungen im gesamten S-Bahn-Verkehr.

Allmählich wird es milder

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor für das ganze Bundesland Warnungen wegen der Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen oder Sprühregen herausgegeben. Bis zum Mittag war die Glättegefahr aber in den meisten Kreisen vorüber. In nordöstlichen Landesteilen ist bis zum Abend Vorsicht geboten. Allmählich wird nun aber milder. Schon im Laufe des Montags stiegen die Temperaturen auf bis zu 7 Grad, am Donnerstag sind sogar 10 Grad möglich.