Das Elternpaar kam in diesem Auto ums Leben, die Kinder saßen auf der Rückbank. Bild © hessennews.tv

Die beiden schwerverletzen Kinder des Unfalls am Dienstag bei Bad Arolsen sind außer Lebensgefahr. Fünf weitere Kinder der getöteten Eltern sind in der Obhut von Verwandten.

"Die beiden schwerverletzten Kinder sind außer Lebensgefahr", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Nachfrage zu hessenschau.de. Es handelt sich um zwei Mädchen im Alter von drei und sechs Jahren. Die fünf weiteren Kinder der getöteten Eltern werden notfallseelsorgerisch betreut.

Der tödliche Unfall hatte sich am Dienstagnachmittag auf der B252 bei Mengeringhausen ereignet, einem Stadtteil von Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg). Ein 57-jähriger Fahrer eines Kleintrantsporters war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto der Familie aus Bad Arolsen frontal kollidiert. Das Ehepaar (37 und 34 Jahre alt) verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kinder kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ermittlungen zu Unfallursache laufen

Die Unfallursache steht laut Polizeisprecher noch nicht fest. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt, ein Gutachter untersucht die Spuren. Dafür wird die Bundesstraße im Laufe des Mittwochs noch einmal gesperrt. Mit Ergebnissen sei erst in den nächsten Tagen zu rechnen, so der Sprecher.

Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurde eine Blutpobe entnommen. Der Fahrer des Kleinlasters wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt.

Diskussion über Sprinter-Problem

Der Unfall entfacht wieder die Diskussion um die Gefährlichkeit von Sprintern und dem Verhalten ihrer Fahrer, wie ein Blick in viele Kommentare auf der Facebook-Seite von hessenschau.de zeigt. "Die fahren immer unter aller S.., drängeln, blinken und die Teile fahren fast 200", schreibt zum Beispiel Nutzer Markus Müller und fordert eine spezielle Geschwindigkeitsbegrenzung für Kleintransporter.

Das Sprinter-Problem beschäftigt seit langem auch Unfallexperten - mit nicht ganz eindeutigem Ergebnissen. Nach der aktuellsten deutschen Studie aus dem Jahr 2013 sind Sprintern nicht öfter in Unfälle verwickelt als andere Fahrzeuge. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), Dekra, der Verband der Automobilindustrie (VDA) und Unfallforschung der Versicherer (UDV) haben den Forschungsbericht erstellt.

Fahrer oft unter Druck

"Relativ gesehen, wenn man auf Kilometerleistung umrechnet, ist der Sprinter nicht gefährlicher. Aber er ist nicht unauffällig", sagt UDV-Leiter Siegfried Brockmann. Das liege vor allem an ihrer Nutzung als Transportmittel für kleine Betriebe und Kurierfahrten. Die meist mit starken Dieselmotoren ausgestatteten Fahrzeuge werden "oft auf Teufel komm’raus gefahren", sagt Brockmann.

Er sieht das wesentliche Problem darin, dass Sprinter als Instrument benutzt werden, "um die Sozialvorschriften zu unterlaufen." Fahrer bekämen oft einen enormen Druck zu spüren. Und anders als bei Lastwagen gibt es für die Kleintransporter keine Fahrtenschreiber-Pflicht.