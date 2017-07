Ein Ferrari-Fahrer verlor am Samstag die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Drei Personen wurden leicht verletzt. In einem Video der hessenschau ist die Unfallszene zu sehen.

Bei einer Ausfahrt von 100 Luxussportwagen im Rahmen des Esperanto-Ferrari-Treffens in Osthessen kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall: Einer der Fahrer verlor in einer Kurve bei Hünfeld (Fulda) die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Dabei wurden der 56 Jahre alte Ferrari-Fahrer, seine 55-jährige Beifahrerin und der 26 Jahre alte Opel-Fahrer leicht verletzt.

Polizei: "Die PS seines Autos falsch beurteilt"

In einem Video der hessenschau ist zu sehen, wie der Ferrari in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkommt, auf die Gegenfahrbahn gerät und frontal in das entegenkommende Auto kracht. Der Ferrari wird durch den Aufprall auf die Wiese geschleudert.

Polizeisprecher Armin Beckhoff sagte der hessenschau vor Ort: "Er hat die PS seines Autos falsch beurteilt und dann ist ihm das Fahrzeug ausgebrochen." Die Polizei geht entsprechend als Unfallursache von einem Fahrfehler aus, der Ferrari hat über 600 PS.

Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bild © osthessen-news.de

Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf etwa 155.000 Euro. Allein 150.000 Euro betrug dabei der Schaden beim Ferrari 599 GTB Fiorano. Der Neupreis des Sportwagens liegt bei 205.000 Euro.

Teil des Esperanto-Ferrari-Treffens ist die 200 Kilometer lange "Panoramafahrt" durch die hessische Rhön und den Vogelsberg. Das Ferrari-Fest wurde wegen dem Unfall unterbrochen.