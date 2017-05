Ein Unfallfahrer hat nahe der hessischen Landesgrenze in Bayern einem Helfer das Auto gestohlen und ist damit abgehauen. Inzwischen hat sich der Mann gestellt. Nach dem geklauten Auto wird noch immer gesucht - auch in Frankfurt.

Das war mehr als dreist: Ein Unfallfahrer, der im unterfränkischen Karsbach (Main-Spessart-Kreis) mit seinem Auto von einer Bundesstraße abgekommen ist, hat einem Helfer das Auto geklaut und ist damit abgehauen.

Zuvor hatte der 38 Jahre alte Helfer im Gespräch bemerkt, dass der Unfallfahrer stark nach Alkohol roch. Er rief deshalb die Polizei, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Doch noch während er telefonierte, lief der andere Mann am Montagabend auf die Straße, setzte sich in den mit laufendem Motor abgestellten Kleinwagen des Helfers und fuhr davon.

Autodieb: In Frankfurt in S-Bahn gestiegen

Erst am Dienstagnachmittag stellte er sich auf einer Polizeiwache in Würzburg . Bei sich hatte der 43-Jährige den Geldbeutel und die Fahrzeugschlüssel des Ersthelfers. Er gab an, vor dem Unfall einem Wildtier ausgewichen zu sein. Danach fehle ihm jede Erinnerung.

Er erinnere sich erst wieder daran, in Frankfurt in eine S-Bahn gestiegen und später mit dem Zug nach Würzburg gefahren zu sein. An den Verbleib des entwendeten Autos könne er sich nicht erinnern.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann aus dem Raum Bad Kissingen nun wegen Diebstahls und Unfallflucht. Nach dem Auto wird weiter gesucht. Eingebunden seien auch die Kollegen der Frankfurter Polizei.