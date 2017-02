Selbstkritik? Das liegt einem unbekannten Autofahrer nicht. Erst krachte er in einer Kurve gegen einen geparkten Mercedes. Dann machte er diesen Wagen mit Zange und Schraubenzieher zum Totalschaden.

Die Polizei sprach am Mittwoch von einem Akt beispiellosen Zerstörungswahns. In Kassel hat sich ein unbekannter Autofahrer auf irritierende Art und Weise an einem Wagen gerächt, den er zuvor gerammt hatte. Der Mercedes, an dem er sich am Dienstagabend vergriff, ist jetzt ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der demolierte Wagen Bild © Polizeipräsdium Nordhessen

Der Besitzer des zerstörten Wagens hatte das Auto nach Angaben der Polizei an dem Abend in der Nähe des Hauptfriedhofs im Norden der Stadt abgestellt - am Fahrbahnrand einer Linkskurve. In dieser Kurve muss ein anderer Autofahrer später die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Es kam zur Kollision - und anschließend zur Eskalation.

Frust über eigenen Fehler?

Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff der Unfallfahrer zu einer Zange und verkratzte sämtliche Lackteile an dem geparkten Auto. Das reichte ihm aber nicht: Er griff zu einer Zange und verbog alle möglichen Metall-Kanten an dem geparkten Wagen: an Kotflügel, Motorhaube, Türen, Dach, Heckklappe und weiteren Teilen.

Der Sachschaden an dem malträtierten Mercedes wird auf 15.000 Euro geschätzt. Das sei ein Totalschaden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.