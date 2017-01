Lange Staus am Freitag

Insgesamt neun Unfälle hat die Polizei am Freitagnachmittag in Südhessen von den Autobahnen 5 und 67 gemeldet. Der Verkehr in Richtung Norden staute sich teilweise auf bis zu 14 Kilometern.

Zahlreiche Unfälle haben am Freitagnachmittag den Verkehr auf den viel befahrenen Autobahnen 5 und 67 in Südhessen behindert. Die Polizei registrierte bis 17.15 Uhr insgesamt neun Unfälle. So war auf der A67 zwischen Viernheim und Lorsch zeitweise nur der Standstreifen befahrbar, sagte ein Polizei-Sprecher. Deshalb staute sich der Verkehr dort zeitweise auf bis zu 14 Kilometern.

An dem Unfall, der um 14.40 Uhr gemeldet wurde, waren laut Polizei zwei Autos und ein Lkw beteiligt. Die beiden Fahrer der Autos mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie seien aber nicht schwer verletzt, sagte der Polizei-Sprecher.

Drei weitere Unfälle auf A67

Zuvor hatten sich auf der A67 bereits drei weitere Unfälle in Richtung Norden ereignet. Der erste wurde der Polizei gegen 13.40 Uhr zwischen Mönchhof und Rüsselsheim gemeldet. Dort war einem Fahrzeug der Reifen geplatzt. Auch weitere Fahrzeuge sollen an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Ein Fahrstreifen musste zeitweise gesperrt werden.

Bei einem weiteren Unfall fuhr ein Fahrzeug nahe der Raststätte Pfungstadt in die rechte Leitplanke. Kurz danach gab es wieder einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen zwischen Lorsch und Gernsheim. Die Fahrbahn Richtung Norden musste für Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Verletzt wurde laut Polizei bei diesen Unfällen niemand.

Auch in der Gegenrichtung zwischen Pfungstadt und Gernsheim ereigneten sich zwei kleinere Unfälle, die zu stockendem Verkehr führten.

Verletzte auf der A5

Unfallfahrzeug auf der A5 bei Bensheim Bild © Einsatzreport Südhessen

Ebenfalls am Freitagnachmittag kam es auf der parallel laufenden A5 im Minutentakt zu drei weiteren Unfällen. Betroffen war hier die Strecke nach Norden von Bensheim über Zwingenberg in Richtung Seeheim-Jugenheim.

Bei einem dieser Unfälle mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden mehrere Menschen verletzt. Auch hier musste die Fahrbahn in Richtung Norden gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau von bis zu sechs Kilometern. Kurz danach krachten noch einmal zwei Autos ineinander.

Über die genauen Umstände der einzelnen Unfälle war am Nachmittag noch nichts bekannt. Die Lage sei aufgrund der vielen Unfälle sehr unübersichtlich, so der Sprecher der Polizei Südhessen.