"Kein neuer Erregernachweis": Nach mehr als zwei Wochen kann die Frankfurter Uniklinik nun ihre Intensivstation wieder komplett nutzen. Ein multiresistenter Keim hatte den Betrieb lahmgelegt, und eine Frage ist weiter offen.

Die Frankfurter Uniklinik kann ihre ganze Intensivstation wieder nutzen - 18 Tage, nachdem zum ersten Mal über die Entdeckung des tödlichen Keims "Klebsiella pneumoniae 4 MRGN" berichtet wurde. In Absprache mit dem städtischen Gesundheitsamt werde die Station wieder freigegeben, hieß es in einer Mitteilung am Dienstagabend.

Weitere Informationen Multiresistenter Keim Der Erreger des Typs "Klebsiella pneumoniae 4 MRGN" ist für immungeschwächte Patienten lebensgefährlich. Er lässt sich mit herkömmlichen Antibiotika nicht bekämpfen. Ende der weiteren Informationen

Der Erreger hatte insgesamt fünf Patienten befallen, drei sind inzwischen gestorben. Allerdings war nach Angaben der Universitätsklinik bei keinem der Keim die Todesursache - alle seien ihren Grunderkrankungen erlegen. Die beiden überlebenden Patienten sind demnach isoliert und werden weiter intensivmedizinisch behandelt - auch sie aufgrund ihrer schweren Grunderkrankungen, sagt die Klinik.

Umfassende Reinigung

In der Zwischenzeit hatte die Klinik nur die Hälfte der 34 Betten der Intensivstation nutzen können. Es hatte nun einige Tage gedauert, um die Intensivstation zu desinfizieren, weil das Uniklinikum auf ein neues Reinigungsmittel umgestellt hatte.

Sie hatte auch stets Fehler im Umgang mit dem Keim von sich gewiesen - die "Bild"-Zeitung hatte berichtet, die Klinik habe schon länger von dem Keim gewusst, aber erst später berichtet. Ein Patient hatte das Bakterium in sich getragen, als er eingeliefert wurde - unklar ist nach wie vor, wie sich das Bakterium ausbreiten konnte.

Sendung: hr-iNFO, 16. 05. 2017, 20 Uhr