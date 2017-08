Bei einem Unfall mit einem Unimog sind im südhessischen Wald-Michelbach ein Landwirt und seine beiden kleinen Töchter verletzt worden. Hunderte Liter Pestizide flossen aus einem Tank ins Erdreich.

Das in der Landwirtschaft eingesetzte Fahrzeug rutschte am Donnerstag in Wald-Michelbach (Landkreis Bergstraße) von einem Schotterweg einen Abhang hinunter, wie die Polizei mitteilte. In dem Unimog saßen der 43 Jahre alte Fahrer sowie seine beiden vier und sieben Jahre alten Töchter.

Alle drei wurden bei dem Unfall verletzt. Außerdem wurden die mit einem Pflanzenschutzmittel-Gemisch befüllten Tanks beschädigt. Mehrere Hundert Liter der Flüssigkeit sickerten ins Erdreich. Es musste abgetragen werden. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich nach Angaben der Polizei zudem schwierig.