2016 war ein ereignisreiches Jahr in Hessen. Zum Jahresende blicken wir zurück: Welche Videos von hessenschau.de fanden unsere Nutzer am spannendsten? Wir zeigen die sechs, die am meisten gesehen wurden.

Platz 6: Frankfurter Altstadt

In unserem Video können Sie über die neue Frankfurter Altstadt fliegen und das Gelände zwischen Dom und Römer aus der Vogelperspektive sehen. Im Oktober 2016 hat die Altstadt vier Jahre nach der Grundsteinlegung Richtfest gefeiert.

Platz 5: Frankfurter Weihnachtsbaum

Im vergangenen Jahr war ein Teil der Spitze abgebrochen – wahrscheinlich war deshalb das Interesse am diesjährigen Aufstellen des Frankfurter Weihnachtsbaums so groß. Hier können Sie es noch einmal ansehen. Spoiler: Diesmal ist alles gut gegangen.

Platz 4: Highlights der Luminale

Aufwendige Lichtinstallationen, leuchtende Farben, große Kunst – die Luminale ist in jedem Sommer ein beliebtes Licht-Spektakel. Besonders schöne Projekte haben wir im Video festgehalten.

Platz 3: Sommerrodelbahn

Die Sommerrodelbahnen sind ein riesiger Freizeitspaß für die Hessen im Sommer. Wir sind dieses Jahr deshalb alle acht hessischen Bahnen abgefahren – und der "Odenwaldbob Nibelungenblitz“ in Wald-Michelbach hat mit Abstand die meisten Klicks geholt. Warum gerade diese Bahn? Wir wissen es nicht, finden die Aussicht aber spektakulär!

Platz 2: Radeln in Frankfurt

Frankfurt könnte eine perfekte Stadt für Radler sein: Das Stadtgebiet ist relativ kompakt, größere Hügel gibt es nicht. Allerdings sind viele Strecken nicht sonderlich fahrradfreundlich. Um das zu dokumentieren waren hessenschau.de-Reporter mit Fahrrad und Kamera an kritischen Stellen unterwegs.

Platz 1: Kommunalwahl

Wie war das noch mal mit Kumulieren und Panaschieren? Wer und was wird eigentlich gewählt? Und dann war der Wahlzettel in Frankfurt auch noch 1,50 Meter breit. Bei der Kommunalwahl am 6. März hatten es die Wähler nicht leicht – auch deshalb war dieses Video vermutlich unser erfolgreichstes im Jahr 2016.

Und zum Schluss unser inoffizielles Lieblings-Tiervideo: Mr. Pokee

Weil er so süß ist, kommt hier nochmal unser Internet-Star des Jahres: Ein Igel namens Mr. Pokee. Er gehört der Wiesbadener Studentin Talitha Girnus – und hat im sozialen Netzwerk Instagram mehr als 160.000 Fans.