Ein Bankangestellter soll die Sparkasse Oberhessen um knapp neun Millionen Euro erleichtert haben - und damit mehr als doppelt so viel wie bisher angenommen. Wegen Fluchtgefahr kam der 44-Jährige in Untersuchungshaft.

Ein Mitarbeiter der Sparkasse Oberhessen soll in einem Zeitraum von zehn Jahren 8,9 Millionen Euro veruntreut haben. Das ergaben interne Ermittlungen der Bank in Friedberg (Wetterau) seit Bekanntwerden des Falls Anfang April. Die Sparkasse ging damals noch von einem Schaden in Höhe von vier Millionen Euro aus und stellte Anzeige.

Der beschuldigte 44-Jährige, ein langjähriger Mitarbeiter der Bank, soll nach Angaben eines Sprechers durch Insider-Kenntnisse ein ausgeklügeltes System entwickelt haben, mit dem er höhere Beträge abzweigte. Kunden wurden nach Angaben der Sparkasse nicht geschädigt.

Staatsanwaltschaft: Hoher Fluchtanreiz

War der 44-Jährige bislang noch auf freiem Fuß, kam er nun in Untersuchungshaft. Die Summe von 8,9 Millionen Euro bietet nach Einschätzung der ermittelnden Staatsanwaltschaft Gießen einen hohen Fluchtanreiz. Der der Mann zudem Kontakte ins Ausland unterhalte und einen Urlaub in Ägypten geplant habe, wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Die Sparkasse Oberhessen hat unterdessen weitere Mitarbeiter aus dem unmittelbaren Umfeld des 44-Jährigen entlassen beziehungsweise versetzt. Unter den freigestellten Mitarbeitern befindet sich auch ein stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse.

Laut Onlineportal Oberhessen-live , das zunächst über die neuen Entwicklungen berichtete, soll der Beschuldigte das hohe Vertrauen seiner Mitarbeiter in seine Führungskraft ausgenutzt haben. Deswegen seien vorgeschriebene Kontrollaufgaben innerhalb der Sparkasse nicht mit der letzten Konsequenz vorgenommen worden. So sei die Veruntreuung nach Bankangaben überhaupt möglich gewesen.

Rund vier Millionen noch verschwunden

Der 44-Jährige ist auch als Kommunalpolitiker in der Wetterau-Gemeinde Limeshain aktiv gewesen. Er habe die Tat "im Wesentlichen" eingeräumt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Über vier Millionen Euro seien gesichert worden. Wo die anderen rund vier Millionen Euro verblieben sind, ist Gegenstand des Ermittlungsverfahrens.

Sendung: hr-iNFO, 2.6.2017, 11 Uhr