Ein Kajakfahrer, der bei einem Unwetter am Samstag auf dem Rhein von einem Blitz getroffen wurde, ist gestorben. Der 46-Jährige war bei Lorch eine halbe Stunde kopfüber im Wasser getrieben.

Bei den Unwettern am Samstag über Hessen ist ein 46 Jahre alter Kajakfahrer ums Leben gekommen. Wie die Wasserschutzpolizei in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) am Montag mitteilte, erlag der Mann am Sonntag seinen schweren Verletzungen.

Polizei: Wetter falsch eingeschätzt

Der 46-Jährige war am Samstag bei Lorch mit seinem Boot unterwegs gewesen, als ein Gewitter ausbrach. "Der Mann war ein erfahrener Sportler, aber er hat das Wetter falsch eingeschätzt", sagte ein Polizeisprecher.

Der Kajakfahrer trieb am Samstag in seinem Boot zunächst kopfüber bewusstlos im Wasser, ehe er nach etwa einer halben Stunde gerettet wurde. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Flüge verspätet, Straßen überflutet

Gewitter und Starkregen waren am Samstag über Hessen gezogen. Am Frankfurter Flughafen verspäteten sich Flüge. Sportveranstaltungen wie das Pfingstreitturnier in Wiesbaden mussten unterbrochen werden. In Nord- und Osthessen meldete die Polizei überflutete Straßen und umgestürzte Bäume.