Viele Einsätze, aber bislang keine Verletzten meldet die Polizei nach einem nächtlichen Unwetter in Südhessen und der Rhein-Main-Region. Die S-Bahn-Strecke zwischen Mainz und Frankfurt ist unterbrochen.

Ein schweres Gewitter mit Orkanböen war für Montagabend im Kreis Bergstraße erwartet worden, mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 km/h. Tatsächlich hielten sich die Meldungen aber zunächst in Grenzen. "20 oder 30 wetterbedingte Einsätze" zählte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen, darunter waren am Montagabend aber keine Berichte über Verletzte. Meist ging es um Sachschäden - Verkehrsschilder, die auf Autos krachten, fortgewehte Bauzäune, Bäume auf der Straße.

Deutsche Bahn @DB_Info #Rüsselsheim Baum im Gleis. Züge werden umgeleitet. Züge werden bis zu 20 Min. verspätet

Und ein Baum in der Oberleitung: Das geschah in der Nähe von Bischofsheim (Groß-Gerau). Die S-Bahn-Strecke zwischen Mainz und Frankfurt musste deshalb gesperrt werden. Die S8-Züge aus Westen endeten in Bischofsheim, die aus dem Osten in Raunheim. Zwischen beiden Stationen wurde ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet, sagte ein Bahnsprecher am Montagabend hessenschau.de. Die S9 fuhr zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Hauptbahnhof wie die S1, also über Hattersheim statt über Rüsselsheim. Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, war am späten Montagabend noch unklar.

Windhose soll drei Dächer abgedeckt haben

Im Frankfurter Stadtgebiet zählte die Polizei zwischen 21 und 22 Uhr rund 15 wetterbedingte Einsätze - hier ging es vor allem um umgekippte Mülltonnen, Bauzäune oder Verkehrszeichen, also "mit geringem oder keinem Sachschaden", wie ein Polizeisprecher sagte.

Anders im Main-Kinzig-Kreis: Eine Windhose soll in Niederdorfelden drei Dächer abgedeckt haben, berichtete ein Polizeisprecher unter Berufung auf Informationen der örtlichen Feuerwehr. Insgesamt hatte die Polizei im Südosten acht wetterbedingte Einsätze, alle zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr. Aber auch hier waren zunächst - abgesehen von den abgedeckten Dächern - nur kleinere Schäden bekannt.