Kurze, aber teils heftige Unwetter sind am Montagabend und in der Nacht über Hessen gezogen. Im Main-Kinzig-Kreis wurde ein Hallendach abgedeckt, in Bischofsheim fiel ein Baum auf die S-Bahn-Strecke zwischen Mainz und Frankfurt.

Ein schweres Gewitter mit Orkanböen war für Montagabend im Kreis Bergstraße erwartet worden, mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 km/h. Doch ganz so heftig kam es dann nicht. "20 oder 30 wetterbedingte Einsätze" zählte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen. Verletzt wurde niemand, es blieb bei Sachschäden: Verkehrsschilder, die auf Autos krachten, fortgewehte Bauzäune, Bäume auf der Straße.

Deutsche Bahn @DB_Info #Rüsselsheim Baum im Gleis. Züge werden umgeleitet. Züge werden bis zu 20 Min. verspätet

Und ein Baum in der Oberleitung: Das geschah am Montagabend gegen 21 Uhr in der Nähe von Bischofsheim (Groß-Gerau). Die S-Bahn-Strecke zwischen Mainz und Frankfurt musste deshalb für rund zwei Stunden gesperrt werden. Für die S8 wurde in der Zeit ein Bus-Ersatzverkehr zwischen Bischofsheim und Raunheim eingerichtet. Die S9 fuhr zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Hauptbahnhof wie die S1, also über Hattersheim statt über Rüsselsheim.

Windhose deckt Hallendach ab

Im Frankfurter Stadtgebiet zählte die Polizei zwischen 21 und 22 Uhr rund 15 wetterbedingte Einsätze - hier ging es vor allem um umgekippte Mülltonnen, Bauzäune oder Verkehrszeichen, also "mit geringem oder keinem Sachschaden", wie ein Polizeisprecher sagte.

Anders im Main-Kinzig-Kreis: In Niederdorfelden bei Maintal deckte ein heftiger Windstoß ein Hallendach ab. Die Abdeckplatten wurden einige Meter durch die Luft geschleudert und landeten in umliegenden Gärten. Ursache war laut Polizei eine Windhose. Verletzt wurde niemand. Die Polizei im Südosten musste zwischen 21 und 21.30 Uhr mehrfach zu wetterbedingten Einsätzen ausrücken, aber auch hier blieb es - abgesehen von dem abgedeckten Hallendach - bei kleineren Schäden.

Sendung: hr-iNFO, 28.02.2017, 6.00 Uhr