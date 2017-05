Überflutete Straße in Offenbach, brennender Dachstuhl in Seligenstadt

Überflutete Straße in Offenbach, brennender Dachstuhl in Seligenstadt Bild © Einsatzreport Südhessen, hessenschau.de

Straßen überschwemmt, Startbahnen dicht, Dach in Flammen

Heftige Gewitter mit starken Regenfällen haben am Donnerstagnachmittag im Rhein-Main-Gebiet den Verkehr behindert. Nicht nur den Kaiserleikreisel sperrte die Polizei wegen Hochwassers. Am Flughafen Frankfurt durften keine Maschinen mehr starten.

"Wegen der Gefahr von Blitzeinschlag sind die Arbeiten auf dem Vorfeld eingestellt worden", sagte ein Sprecher von Flughafenbetreiber Fraport. Die Sicherheit der Vorfeld-Mitarbeiter habe Vorrang.

Es gebe derzeit keine Starts, bei den landenden Maschinen gebe es eine "Nullsteuerung" - die im Anflug befindlichen Flugzeuge landeten zwar, würden aber nicht abgefertigt. "Den Passagieren empfehlen wir bei so einer Wetterlage grundsätzlich, sich auf den Webseiten der Airlines über mögliche Verspätungen zu informieren", sagte Fraport-Sprecher Dieter Hulick.

Wie viele Flüge von Verzögerungen bei Starts und Landungen betroffen seien, könne noch nicht gesagt werden.

Überflutungen in Offenbach und Hanau

Das Unwetter hatte auch an anderen Orten Folgen: Mehrere Straßen mussten am Donnerstagnachmittag in Offenbach nach einem heftigen Unwetter mit Starkregen gesperrt werden. Betroffen waren unter anderem die Mainstraße, der Kaiserleikreisel und damit auch die A661, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte.

Auch in Hanau liefen Straßen voll Wasser und es wurden einige Abschnitte wegen Überflutung gesperrt. Zu Unfällen war der Polizei zunächst nichts bekannt.

Brand möglicherweise durch Blitz verursacht

In Seligenstadt (Offenbach) fing der Dachstuhl eines Wohnhauses Feuer. Es spricht vieles dafür, dass ein Blitzeinschlag schuld war. Das müssten die weiteren ausgelöst wurde, steht laut Polizei noch nicht fest. Eine Person wurde mit einer Rauchvergiftung leicht verletzt. Durch den Brand kam es zu einer dichten Rauchwolke. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor schweren Gewittern in Hessen gewarnt. Betroffen sei insbesondere der Regierungsbezirk Darmstadt, hieß es. Dort sei auch mit starkem Regen und Hagel zu rechnen. Innerhalb kurzer Zeit könne es bis in die Abendstunden Niederschlagsmengen von 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter geben.

Für die betroffenen Regionen werde geraten, Fenster geschlossen zu halten und Hochspannungsleitungen sowie Aufenthalte im Freien möglichst zu meiden. Durch die Unwetter seien schwere Schäden an Gebäuden möglich. "Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen", hieß es. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien ebenfalls möglich.