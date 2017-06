Verspätungen und Flugausfälle: Wegen Blitz-Gefahr ging am Frankfurter Flughafen zwischenzeitlich fast nichts mehr. Eine Unwetterfront über Hessen bringt weiter Starkregen und Gewitter. Auch das Wiesbadener Pfingstturnier wurde unterbrochen.

Blitz und Donner: Eine Unwetterfront zieht über Hessen und legt den Frankfurter Flughafen lahm. Kurz vor 14 Uhr wurde das Vorfeld wegen Blitz-Gefahr zwischenzeitlich gesperrt, das Unwetter wirbelte den Flugplan durcheinander: Es kommt zu zahlreichen Verspätungen und Flugausfällen. Gegen 15.30 Uhr wurde der Flugverkehr mit Einschränkungen wieder aufgenommen.

Bis 16.30 Uhr dürfen Flieger aus dem europäischen Ausland mit dem Ziel Frankfurt nicht starten, sagte eine Fraport-Sprecherin zu hessenschau.de. Passagiere werden gebeten, sich vorab über den Status ihres Fluges zu informieren und sich auf längere Wartezeiten einzustellen. Erst am Dienstag war es Frankfurter Flughafen wegen Gewitter zu Flugausfällen gekommen.

Reittunier in Wiesbaden unterbrochen

Auch das traditionelle Pfingstturnier in Wiesbaden musste am Nachmittag unterbrochen werden. Nach Informationen des Wiesbadener Kuriers mussten die Reiter wegen Hagel und Starkregen aus den Prüfungen geholt werden. Ein Blitz schlug offenbar in einen Baum ein - verletzt wurde niemand. Auch im Biebricher Schlosspark schlug ein Blitz ein.

Wegen eines Gewitters ist auch der Hindernislauf Strong Viking in Wächtersbach (Main-Kinzig) am Samstag abgebrochen worden. Man habe aus Sicherheitsgründen die 4.500 Läufer vom Gelände gebracht, sagte eine Sprecherin der Veranstaltung. Auch am Sonntag werde der Strong-Viking-Lauf nicht fortgesetzt, der Familienlauf und das Finale der Europameisterschaft im Hindernislauf sollten aber stattfinden. Während des Gewitters wäre ein Lauf zu gefährlich gewesen. Auf der Strecke lagen viele Wasserhindernisse.

Zwei Frauen schützen sich in Frankfurt mit T-Shirts über den Köpfen vor dem Regen. Bild © picture-alliance/dpa

Im nordhessischen Lohfelden-Ochshausen (Kassel) liefen einige Keller voll. Bei Niederkaufungen (Kassel) überschwemmten die Regenmassen die Bundesstraße 7 und die Kreisstraße 10. Auch in der Wetterau und bei Bad Hersfeld wurden an einigen Orten Straßen überschwemmt.

Gegen Abend könnte es noch mehr Gewitter und Starkregen geben, auch Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 90 Kilometern in der Stunde und kräftige Hagelschauer sind möglich. Auch am Sonntag ist noch mit Regen zur rechnen, die Sonne zeigt sich am Wochenende weniger. Auch die Temperaturen liegen nur noch im Bereich von 18 bis 23 Grad und sind damit deutlich kühler als in den vergangenen Tagen.

Sendung: hessenschau, 3. Juni 2017, 19.30 Uhr