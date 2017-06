Großeinsatz für die Feuerwehren: Eine Gewitterfront hat am Donnerstag in Hessen Stromausfälle und Schlammlawinen verursacht. Der Betrieb am Flughafen Frankfurt wurde unterbrochen. Mehrere Bahnstrecken wurden gesperrt.

Eine Aufnahme während des Gewitters bei Münzenberg in der Wetterau Bild © Thomas Herwig

Die erwarteten Unwetter gingen am Donnerstagnachmittag über weiten Teilen Hessens nieder. Wie die Feuerwehrleitstellen mitteilten, gab es am Nachmittag zahlreiche Einsätze. Heftig fiel das Unwetter im Raum Gießen und in und um Kassel aus. Auf den Autobahnen 5 und 7 kam es infolge von Starkregen zu teilweise kilometerlangen Staus.

Laut Deutschem Wetterdienst waren in Gießen in nur einer Stunde 22 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Eine Polizeisprecherin berichtete von erheblichen Sachschäden. Die Gießener Feuerwehr rückte zu 95 Einsätzen im Stadtgebiet, in Wettenberg und Lollar aus. Rund um Gießen knickte ein "heftiger Sturm" mehrere Bäume um, Ziegel fielen von Dächern. Sie seien auf Straßen und Autos gefallen.

Golfballgroße Hagelkörner

Schäden gab es auch durch zum Teil golfballgroße Hagelkörner. An einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Weststadt drohte ein Gerüst umzukippen. Die Feuerwehr sperrte deswegen eine Straße. In Fernwald geriet ein Dachstuhl in Brand. Verletzt wurde aber offenbar niemand.

Ordentlich im Einsatz waren die Rettungskräfte zudem im Vogelsberg. In Homberg (Ohm) gingen binnen kürzester Zeit mehr als 30 Notrufe ein.

Neben überfluteter Keller und Straßen wälzte sich im Ortsteil Ober-Ofleiden eine Schlammlawine über die Ortsdurchfahrt. Zur Beseitigung der bis zu einem halben Meter hohen Schlammschicht rückten der städtische Bauhof mit Schneeschieber und Radlader, zwei örtliche Landwirte und die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an. Auch die Bewohner halfen mit.

Schlamm steht auf den Straßen von Ober-Ofleiden Bild © Weitzel

Blitz legt Stromversorgung lahm

Sachschäden gab es auch in anderen Teilen Hessens. So berichtete die Feuerwehr in Ehringshausen (Lahn-Dill) von mehreren vollgelaufenen Kellern und abgedeckten Dächern. Weil dort ein Baum ins Gleis stürzte, kam es zu Verspätungen im Regionalverkehr, meldete der RMV.

Die Bahnstrecke von Gießen nach Buseck musste gesperrt werden. Auf der rechtsrheinischen Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Koblenz kam es ebenfalls zu Störungen.

Ein abgedecktes Hausbach in Ehringshausen-Daubhausen. Bild © Jörg Fritsch

Blitzeinschlag in Kasseler Haus

In Kassel schlug am späten Donnerstagabend ein Blitz in den Schornstein eines Hauses ein, wie die Polizei mitteilte. Die 67 Jahre alte Bewohnerin wurde von Trümmerteilen leicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro. Das ausgebrochene Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

In das Dach dieses Hauses in Kassel hat der Blitz eingeschlagen. Bild © hessennews.tv

Zudem rückte die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume, vollgelaufener Keller und abgedeckten Dächern aus. Immer wieder kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf Kassels Straßen.

Betriebspausen am Flughafen Frankfurt

Wegen Gewitter wurde am Flughafen Frankfurt gegen 18 Uhr der Betrieb unterbrochen. Maschinen konnten eine Zeit lang nicht abgefertigt werden, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Freitagmorgen.

Daher durften - trotz Nachtflugverbots - nach 23 Uhr noch 27 Flugzeuge starten, die letzte Maschine um 23.35 Uhr. Zwischen 23 und 24 Uhr landeten elf Flieger, nach Angaben des Sprechers ebenfalls mehr als gewöhnlich.

Starkregen auch auf A3

Auch über dem Taunus ging ein heftiges Unwetter nieder. In der Kernstadt von Bad Schwalbach fiel am Donnerstagnachmittag der Strom aus. "Wir gehen davon aus, dass es ein Blitzeinschlag war", sagte ein Polizeisprecher. Von der A3 bei Bad Camberg wurde Starkregen gemeldet.

In Fulda schlug ein Blitz in einen Schornstein ein. Feuer brach nicht aus, verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist nach Angaben der Polizei unklar.

Die schweren Unwetter zogen in der Nacht in Richtung Osten ab. Mit ihnen endet auch die Hitzewelle der vergangenen Tage.