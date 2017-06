Großeinsatz für die Feuerwehren: Eine Gewitterfront hat Hessen überquert. Die Schäden reichen vom Stromausfall bis zu massivem Hagelschlag. Auch mehrere Bahnstrecken sind gesperrt.

Die erwarteten Unwetter gingen am Donnerstagnachmittag über weiten Teilen des Landes nieder. Wie die Feuerwehrleitstellen mitteilten, gab es zwischen 16 und 17 Uhr zahlreiche Einsätze in den Kreisen Lahn-Dill, Gießen und Marburg-Biedenkopf.

Heftig fiel das Unwetter im Raum Gießen aus. Nach Auskunft einer Polizeisprecherin kam es dort zu erheblichen Sachschäden. Die Gießener Feuerwehr sprach von 90 Einsatzstellen im Stadtgebiet, in Wettenberg und Lollar. In Heuchelheim knickten mehrere Bäume um, Ziegel fielen von Dächern.

Golfballgroße Hagelkörner

Schäden gab es auch durch zum Teil golfballgroße Hagelkörner. An einem Mehrfamilienhaus drohte ein Gerüst umzukippen. Die Feuerwehr sperrte deswegen eine Straße. In Fernwald geriet ein Dachstuhl in Brand. Verletzt wurde aber offenbar niemand.

Sachschäden gab es auch in anderen Teilen Hessens. So berichtete die Feuerwehr in Ehringshausen (Lahn-Dill) von mehreren vollgelaufenen Kellern und abgedeckten Dächern. Weil dort ein Baum ins Gleis stürzte, kam es zu Verspätungen im Regionalverkehr, meldete der RMV. Personenschäden waren auch hier zunächst nicht bekannt. Die Bahn berichtete, dass auch bei Dutenhofen und bei Sinn (beide Lahn-Dill) Bäume in Oberleitungen stürzten.

Blitz legt Stromversorgung lahm

Auch über dem Taunus ging ein heftiges Unwetter nieder. In der Kernstadt von Bad Schwalbach fiel am Nachmittag der Strom aus. "Wir gehen davon aus, dass es ein Blitzeinschlag war", sagte ein Polizeisprecher. Von der A3 bei Bad Camberg wurde Starkregen gemeldet. Unfälle verzeichnete die Polizei zunächst aber nicht.

