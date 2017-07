Über Teile von Hessen ist ein Unwetter gezogen. In Mittelhessen stürzten Bäume um. Reisende saßen in einem Zug fest. Der Frankfurter Flughafen unterbrach seine Abfertigung. Anderswo fiel die Bilanz glimpflich aus.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Donnerstagnachmittag und Abend für weite Teile von Süd- und Mittelhessen sowie das Rhein-Main-Gebiet vor Unwettern gewarnt. Oft ging starker Regen nieder, dazu kamen Hagel und Gewitter. Gegen 19.10 Uhr waren die Unwetterwarnungen wieder aufgehoben.

Bäume blockieren Bahngleise, Blitz setzt Haus in Brand

Im Kreis Gießen, im Lahn-Dill-Kreis und in der Wetterau fielen zahlreiche Bäume um und blockierten auch Fahrbahnen. Die Feuerwehr musste in Gießen mehrere Keller auspumpen. Im Stadtteil Allendorf wurde ein Dach abgedeckt.

Im Raum Limburg stürzten mehrere Bäume auf Bahngleise und machten die regionalen Strecken zwischen Limburg und Gießen sowie zwischen Limburg und Frankfurt vorübergehend unpassierbar, wie die Rettungsleitstelle berichtete.

Auf der Bahnstrecke zwischen Limburg-Eschhofen und Brechen-Niederbrechen saßen Reisende in einem Zug fest, nachdem der Stromabnehmer sich in einer Baumkrone festgefahren hatte.

Im Hünfeldener Stadtteil Kirberg wurde ein Haus durch Blitzschlag in Brand gesetzt. Verletzte gab es dort ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Auch über Südhessen und den Rheingau waren Gewitter hinweggezogen. Hier gab es nach Angaben von Polizei und Rettungsdiensten aber keine größeren Einsätze. Im Taunus fielen auf der Strecke der S3 zwischen Schwalbach Nord und Bad Soden Äste auf die Oberleitung.

Flughafen-Vorfeld zwei Mal gesperrt

In Frankfurt wurde wegen des Unwetters die Vorstellung eines Freiluftkinos abgesagt. Der Flughafen sperrte sein Vorfeld erstmals gegen 17.15 Uhr für etwa 20 Minuten. Ein zweites Mal wurde das Vorfeld wegen der Gefahr von Blitzeinschlägen zwischen 18.17 Uhr und 19.02 Uhr gesperrt, wie ein Sprecher zu hessenschau.de sagte.

Ankommende Flieger durften zwar noch landen. Ebenso durften Maschinen, die die Türen bereits geschlossen hatten, starten. Weil sich bei Gewitter aber niemand mehr im Freien aufhalten darf, wurde die Vorfeldabfertigung eingestellt.

Für die Passagiere in den ankommenden Maschinen bedeutete dies, dass sie sitzenbleiben mussten, bis das Vorfeld wieder freigegeben wurde. In der Vergangenheit waren Mitarbeiter auf dem Vorfeld durch Blitzschlag schwer verletzt worden. So schlug im Juni 2016 ein Blitz in das Headset eines 44-Jährigen ein.

Zehn Verbindungen gestrichen

Die vorübergehende Einstellung der Abfertigung brachte den Flugplan durcheinander. Dem Sprecher zufolge wurden wegen des Gewitters zehn Starts und Landungen abgesagt, auch weil europaweit verschiedene Lufträume reguliert werden mussten. Reisende müssen sich im weiteren Laufe des Abends auf Verspätungen einstellen. (Flugplan Frankfurt im hr-text )