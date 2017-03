So sieht auch das Wasser in Südhessen aus - aber mancherorts stinkt es seit einigen Tagen.

So sieht auch das Wasser in Südhessen aus - aber mancherorts stinkt es seit einigen Tagen. Bild © picture-alliance/dpa

Eine "pflanzliche Substanz" soll die Ursache für stinkendes Trinkwasser in mehreren hessischen Gemeinden sein. Das Gesundheitsamt ist eingeschaltet. Die Stadtwerke Mainz spülen weiter Leitungen durch.

Der Grund für das seit Tagen stinkende Trinkwasser in Teilen Südhessens scheint gefunden zu sein: Bei einer chemischen Untersuchung wurde eine "geringe Menge natürlicher Aromastoffe pflanzlichen Ursprungs", wie ein Sprecher der Stadtwerke Mainz am Freitag mitteilte.

Der Fund wurde dem Gesundheitsamt Groß-Gerau gemeldet. Beim Gesundheitsamt war am Freitagabend niemand mehr für eine Einschätzung zu erreichen. Bis Montag wollen die Stadtwerke nachprüfen, ob die beiden Substanzen tatsächlich die alleinige Ursache sind.

Um welche Pflanzen es genau geht und wie der Stoff ins Wasser kam, sagte der Sprecher auch auf Nachfrage nicht. Eine bakterielle Ursache war schon zuvor ausgeschlossen worden.

Spülen scheint zu helfen

Bürger aus den Gemeinden Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg (beide Groß-Gerau) sowie dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim hatten seit einigen Tagen von stinkendem Trinkwasser berichtet - insgesamt gab es 44 Meldungen.

Der Gestank habe abgenommen, seit die Stadtwerke die Leitungen gespült hätten, der "Duftaromastoff" sei inzwischen verschwunden, sagte der Sprecher.

In Gustavsburg sind die Maßnahmen abgeschlossen. In der Nacht zum Samstag wollen die Stadtwerke erneut die Leitungen in Bischofsheim spülen, anschließend ist Ginsheim und schließlich Kostheim an der Reihe.

Trinkwasser muss "geruchsfrei und geschmacksneutral" sein

Das Netz sei schon freigespült, sagte der Sprecher, jetzt gehe es darum, dass die Bewohner in den betroffenen Haushalten ihre Wasserhähne aufdrehten - erst kalt, dann warm -, damit das belastete Wasser aus den Hausleitungen verschwindee. Trinkwasser sei gegeben, erklärten die Stadtwerke, "wenn das Wasser geruchsfrei und geschmacksneutral ist".

Dass das Netz in den südhessischen Gemeinden zu den Mainzer Stadtwerken gehört, hat historische Gründe und hängt mit der Inbetriebnahme des Wasserwerks Schönauer Hof in Rüsselsheim in den 1920er-Jahren zusammen.