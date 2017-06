Im Frankfurter Prozess gegen die Rapperin Schwesta Ewa wird am Dienstag das Urteil erwartet. Während der Verhandlung legte die Angeklagte ein Teilgeständnis ab, wurde von Zeuginnen aber auch entlastet. Der bisherige Prozessverlauf im Überblick.

Die 32 Jahre alte Rapperin Schwesta Ewa ist am Landgericht Frankfurt wegen Zuhälterei, Körperverletzung und Steuerhinterziehung angeklagt. Mittlerweile haben Zeuginnen ausgesagt und auch die Angeklagte hat sich zu den Vorwürfen geäußert. Damit hat sich das Bild womöglich zugunsten von Schwesta Ewa gedreht.

Der aktuelle Stand im Überblick.

Vier mutmaßliche Opfer von Schwesta Ewa im Alter von 18 bis 21 Jahren mussten vor Gericht aussagen: Die Rapperin habe sie nicht zur Prostitution gezwungen, sie seien freiwillig anschaffen gegangen, erklärten die jungen Frauen vor Gericht. Damit entlasteten sie Schwesta Ewa beim Vorwurf der "ausbeuterischen Zuhälterei".

Schwesta Ewa

Die 32 Jahre alte Rapperin, die mit eigentlichem Namen Ewa Malanda heißt, hat früher selbst als Prostituierte gearbeitet, wie sie in Interviews berichtete. Sie wurde 1984 in Polen geboren, wuchs in Kiel auf und zog 2004 nach Frankfurt. Dort hatte sie im Allerheiligenviertel die "Stoltze Bar“ geführt. Ihr erstes Musikvideo "Schwätza" kam 2011 auf den Markt. Anfang 2015 erschien ihr Album "Kurwa", das in den deutschen Charts auf Rang 11 einstieg. Schwesta Ewa ist eine der wenigen Frauen in der von Männern dominierten Rap-Szene.

