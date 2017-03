Das Frankfurter Landgericht hat die Klage von Theo Zwanziger gegen das Land Hessen abgewiesen. Der frühere DFB-Präsident wollte 25.000 Euro Schmerzensgeld im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ihn.

Das Frankfurter Landgericht hat eine Klage des früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger gegen das Land Hessen auf 25.000 Euro Schmerzensgeld abgewiesen. Es geht um die Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit 6,7 Millionen Euro, die der Deutsche Fußball Bund 2005 an den Weltverband Fifa gezahlt hatte.

Zahlung als Kulturzuschuss getarnt

Das Geld war als Kulturzuschuss für die WM 2006 deklariert worden, wurde in Wirklichkeit aber von der Fifa an den ehemaligen Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfuß weitergeleitet. Der hatte dem deutschen WM-Organisationskomitee die Summe 2002 geliehen. Vom Komitee soll das Geld an den früheren Fifa-Vizepräsidenten Mohammed Bin Hammam geflossen sein. Viele vermuten: zum Stimmenkauf für die WM in Deutschland.

Theo Zwanziger will von diesen Dingen im Frühjahr 2005 noch nichts gewusst haben, als er die Zahlung an die Fifa freigab. Er sei davon ausgegangen, dass das Geld tatsächlich für das WM-Kulturprogramm bestimmt sei, erklärte sein Anwalt Hans-Jörg Metz am Mittwoch vor der 4. Zivilkammer des Frankfurter Landgerichts.

Richter hält Vorgehen gegen Zwanziger für vertretbar

Dort ging es aber nicht so sehr um die Frage, wie tief Zwanziger im Sommermärchen-Skandal steckt. Das herauszufinden sei Sache der ermittelnden Staatsanwaltschaft, sagte der Vorsitzende Richter Christoph Hefter. Seine Kollegen und er müssten prüfen, ob das Vorgehen gegen Zwanziger, dessen Haus von der Polizei durchsucht worden war, vertretbar gewesen sei.

Und das bejahte die Kammer nach kurzer Beratung. Denn es gebe erhebliche Anhaltspunkte und Verdachtsmomente, dass Zwanziger an einer schweren Steuerhinterziehung mitgewirkt habe. Metz hatte in der Verhandlung vergeblich argumentiert, dass Zwanziger für die DFB-Steuererklärung, in der die 6,7 Millionen Euro aufgeführt waren, gar nicht verantwortlich gewesen sei.

"Persönlichkeitsrechte nicht verletzt"

Auch die Tatsache, dass Details der Ermittlungsakte an die Medien weitergegeben worden waren, half Zwanziger vor Gericht nicht weiter. Der Richter rügte die unerlaubte Weitergabe der Informationen scharf. "Es gibt da irgendwo ein Leck, das ist ein unmöglicher Zustand", räumte er ein.

Die Frage sei aber, ob der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt werde. "Das sehen wir nicht so." Zwanziger will nun prüfen, ob er in Berufung geht. "Es spricht alles dafür, dass das hier heute nicht die letzte Instanz war", sagte er nach der nur 45-minütigen Verhandlung.

