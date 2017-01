Ein verdächtiger Koffer hat in der Fuldaer Innenstadt einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mehrere Straßen sind abgesperrt. Experten des Landeskriminalamts sind auf dem Weg dorthin.

Passanten wurden am Mittwoch gegen 8.40 Uhr auf den schwarzen Reisekoffer aufmerksam und meldeten ihren Fund der Polizei. Der Koffer ist mit einer massiven Kette an ein Verkehrsschild in der Ohmstraße in der Innenstadt festgemacht, wie ein Polizeisprecher zu hessenschau.de sagte. Er bestätigte einen Bericht des Portals osthessen-news.de .

Die Polizei sperrt daraufhin die Ohmstraße und umliegende Straßen für den Verkehr und für Fußgänger ab. Mehrere Gebäude wurden geräumt. Ein Sprengstoffhund beschnupperte den Koffer, schlug aber nicht an.

Moscheegemeinde in der Nähe

Weil das verdächtige Gepäckstück in der Nähe einer Moscheegemeinde gefunden wurde, war die Polizei zusätzlich alarmiert, wie der Sprecher sagte. Bislang habe es gegen die Gemeinde keine Drohungen gegeben.

Die Polizei forderte Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts in Wiesbaden an, die gegen 11 Uhr in Fulda erwartet wurden. Sie sollen klären, was sich in dem Koffer befindet.