Der verdächtige Koffer in der Fuldaer Innenstadt hat sich als harmlos entpuppt. Die Polizei gab am Mittag Entwarnung. Außer Altkleidern und Elektroschrott fand sie nichts Verdächtiges.

Die Experten des Landeskriminalamtes (LKA) hatten das verdächtige Objekt am Mittwochvormittag untersucht und um 11.57 Uhr Entwarnung gegeben: In dem Koffer befanden sich Elektroschrott und Altkleider, teilte das Polizeipräsidium Osthessen mit.

Passanten waren am Mittwoch gegen 8.40 Uhr auf den schwarzen Reisekoffer in der Fuldaer Innenstadt aufmerksam geworden und meldeten ihren Fund der Polizei. Der Koffer war mit einer massiven Kette an ein Verkehrsschild in der Ohmstraße festgemacht. Warum der Koffer angekettet war, ist noch unklar, so die Beamten.

Koffer womöglich von Sperrmüll verdeckt

Am Mittwochmorgen fand in der Straße eine Sperrmüllsammlung statt. Womöglich sei der Koffer bis zum Morgen von Sperrmüll verdeckt gewesen. Der Koffer wurde von der Polizei sichergestellt.

Nach dem Fund hatte die Polizei die Ohmstraße und umliegende Straßen für den Verkehr und für Fußgänger abgesperrt. Mehrere Gebäude wurden geräumt. Ein Sprengstoffhund beschnupperte den Koffer, schlug aber nicht an.

Moscheegemeinde in der Nähe

Ein Einsatzfahrzeug der Sprengstoffexperten des LKA am Fundort des Koffers in Fulda. Bild © osthessen-news.de

Weil das verdächtige Gepäckstück in der Nähe einer Moscheegemeinde gefunden wurde, war die Polizei zusätzlich alarmiert, wie der Sprecher sagte. Bislang habe es gegen die Gemeinde keine Drohungen gegeben.