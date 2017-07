Mindestens 15 Autos sind auf der A5 beschädigt worden, als sie in einer Baustelle am Gambacher Kreuz über einen abgesackten Gullydeckel fuhren. Hessen Mobil will sich noch nicht festlegen, wer die Schäden an den Autos zahlt.

Um kurz vor 12 Uhr konnten Arbeiter den eingebrochenen Gullydeckel auf der A5 zwischen dem Gambacher Kreuz und Butzbach (Wetterau) reparieren. Seitdem läuft der Verkehr auf der A5 in Richtung Frankfurt wieder zweispurig durch die Baustelle, die an dieser Stelle besteht.

Dort war am Montagmorgen ein Gullydeckel mit einem Durchmesser von 65 Zentimetern am Mittelstreifen eingebrochen. Mehrere Fahrzeuge rumpelten über den offenen Schacht. An 15 Autos entstanden dabei Schäden, wie die Polizei Wetterau-Friedberg mitteilte. Verletzte gab es nicht.

A5 am Gambacher Kreuz am Montagmorgen Bild © Hessen Mobil

Zehn Kilometer Stau

Der Verkehr staute sich in Richtung Frankfurt bis zum Mittag auf bis zu zehn Kilometer, da die Autos nur noch einspurig an der Problemstelle vorbeigeleitet werden konnten. Bei der Polizeidirektion Wetterau hieß es, es seien auch Steine über die gesamte Breite der Fahrbahn verstreut gewesen.

Eine Sprecherin von Hessen Mobil erklärte, der eingestürzte Schachtdeckel sei offenbar erst im Zuge der Bauarbeiten aufgefallen - als der Verkehr an dieser Stelle anders und näher am Mittelstreifen vorbei geführt wurde. Wieso der Gullydeckel einbrach, wird noch ermittelt.

Und wer zahlt den Schaden?

Hessen Mobil wollte sich noch nicht festlegen, wer für die Schäden an den Autos aufkommen wird. Erst müsse geklärt werden, wer die Schuld daran trage, dass der Gullydeckel einbrechen konnte, sagte eine Sprecherin hessenschau.de. Grundsätzlich kämen Hessen Mobil, die Firma zur Baustellensicherung infrage, aber auch die Autofahrer selbst, wenn ihnen ein Fehlverhalten vor Ort nachzuweisen sei. Geschädigten Autofahrern empfahl sie, sich an die Schadensstelle von Hessen Mobil zu wenden.

Sendung: hr1, 31.7.2017, 9:00 Uhr