Bei einem Zimmerbrand in einem Pflegewohnheim in Langgöns sind in der Nacht zu Heiligabend zwei Menschen verletzt worden. Mehrere Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

Die Feuerwehr bekam den Brand schnell in den Griff. Bild © Jörg Fritsch

Ein Defekt an einem Flachbildschirm hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei einen Zimmerbrand in einem Pflegeheim in Langgöns (Gießen) ausgelöst. Dabei erlitt ein 57 Jahre alter Bewohner schwere Brandverletzungen. Außerdem trug eine Mitarbeiterin eine Rauchgasvergiftung davon, als sie Bewohner in Sicherheit brachte.

Das Feuer war gegen 1 Uhr in der Nacht zu Heiligabend im 2. Stock des Gebäudes ausgebrochen. Mehrere Bewohner wurden zeitweise in anderen Teilen des Pflegeheims untergebracht. Die Feuerwehr bekam den Brand nach Polizeiangaben schnell in den Griff. Der Sachschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt.