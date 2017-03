Bei Unfällen sind am Freitag mindestens sieben Menschen verletzt worden, einige schwer. In Taunusstein stießen ein Lkw und zwei Pkw zusammen. Auf der A5 und der A4 gab es nach Karambolagen kilometerlange Staus.

Auf der B417 bei Taunusstein wurden am Vormittag drei Menschen schwer verletzt. Dort waren nach ersten Ermittlungen vermutlich zwei Pkw im Bereich einer Kurve frontal zusammengestoßen. Ein Lkw fuhr ebenfalls in die Unfallstelle, geriet ins Schleudern und raste in eine Böschung.

Der 36 Jahre alte Lkw-Fahrer sowie die beiden Pkw-Fahrer kamen in Krankenhäuser. Der Lkw musste mit Spezialgerät geborgen werden. Dazu wurde die Bundesstraße gesperrt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Außerdem sucht die Polizei Zeugen.

20 Kilometer Stau auf der A5

Auf der A5 fuhr ein Pkw am frühen Nachmittag bei Ober-Mörlen (Wetterau) in das Ende eines Staus, der sich durch hohes Verkehrsaufkommen gebildet hatte. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Die beschädigten Fahrzeuge verteilten sich auf mehreren Spuren einschließlich des Standstreifens. Der nachfolgende Verkehr musste sich zwischen den nicht mehr fahrbereiten Wracks hindurchschlängeln. Dadurch kam es in nördlicher Richtung zu einem Stau von bis zu 20 Kilometer Länge.

Die Bergungsarbeiten behinderten zusätzlich den Verkehr. Gegen 15 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Stau löste sich nach Worten eines Polizeisprechers nur langsam wieder auf.

Unfallserie mit sieben Autos bei Bad Hersfeld

Auf der A4 kam es am frühen Nachmittag zwischen Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck zu einer Serie von Auffahrunfällen, an denen insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt waren. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Frankfurt zwei Stunden gesperrt.

Der Verkehr wurde ab Bad Hersfeld umgeleitet. Auf der Autobahn bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Behinderungen gab es auch auf den Umleitungsstrecken. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Auto an Kreuzung übersehen

Bei Kaufungen (Kassel) wurde am Mittag ein Frau beim Zusammenstoß zweier Pkw auf einer Landstraße schwer verletzt. Nach Polizeiangaben hatte eine 72 Jahre alte Autofahrerin an einer Kreuzung das vorfahrtberechtigte Fahrzeug einer 41-Jährigen übersehen.

Diese wurde beim Zusammenprall so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

Autofahrer rammt Straßenbahn in Vellmar

Ohne Verletzte verlief der Zusammenstoß eines Pkw mit einer Straßenbahn am Mittag in Vellmar (Kassel). Wie die Polizei berichtete, hatte der 29-jährige Autofahrer beim Abbiegen die von hinten nahende Tram übersehen. Wegen der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Den Gesamtschaden gab die Polizei mit 37.000 Euro an.

Sendung: hessenschau, 10.03.2017, 19.30 Uhr