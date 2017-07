Messerattacke in Frankfurt Sechs Verletzte nach heftigem Streit in Sozialunterkunft

In einer Sozialunterkunft in Frankfurt sind am späten Mittwochabend mehrere Bewohner in Streit geraten. Am Ende waren sechs Menschen verletzt - einer von ihnen schwer.

Bild © picture-alliance/dpa

In einem ehemaligen Hotel im Frankfurter Stadtteil Bornheim, das als Sozialunterkunft genutzt wird, sind am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr sieben Menschen in Streit geraten. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde im Verlauf der heftigen Auseinandersetzung auch ein Messer gezückt. Eine Person erlitt schwere Schnittverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. "Lebensgefahr besteht aber nicht", sagte ein Sprecher der Polizei. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Die Polizei nahm mehrere Beteiligte vorübergehend fest. Zu ihrer Identität machte die Polizei keine Angaben. Wie es zu der blutigen Auseinandersetzung kommen konnte, ist noch unklar. Es sei vermutlich um Geldforderungen gegangen, sagte der Polizeisprecher. Genaueres müssten die weiteren Ermittlungen zeigen.

Sendung: hr-iNFO, 06.07.2017, 6.20 Uhr