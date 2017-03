Bilder von Mordopfern im Landeskriminalamt in Wiesbaden.

Bilder von Mordopfern im Landeskriminalamt in Wiesbaden. Bild © picture-alliance/dpa

Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts führt insgesamt 97 nicht-identifizierte Tote. Mindestens 17 von ihnen sind Opfer einer Gewalttat geworden - und die Täter noch auf freiem Fuß.

Auf die Spur des mutmaßlichen Serienmörders aus dem Taunus kam die Polizei im vergangenen Jahr nach jahrelangen Ermittlungen durch Körperteile, die beim Entrümpeln in einer Garage gefunden wurden. Die Identität einer anderen toten Frau, die 2016 bei Mäharbeiten in einem Frankfurter Gebüsch gefunden wurde, ist dagegen noch genauso unbekannt wie die ihres mutmaßlichen Mörders.

Täter-Überführung noch Jahre später

Mit 97 solcher Fälle nicht-identifizierter Toter ist die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden befasst. In mindestens 17 Fällen geht es um einen gewaltsamen Tod, wie LKA-Sprecher Christoph Schulte berichtet. Die Identifizierung dieser Leichen böte auch viele Jahre später noch die Chance, die Täter zu überführen - wie eben im Fall des Serienmörders Manfred S. aus Schwalbach.

Zu den ungeklärten Tötungsdelikten gehört auch eine Leiche, die am 12. Januar 2012 am Ortsrand des Fuldaer Stadtteils Haimbach gefunden wurde. Ein Spaziergänger hatte das teilweise bekleidete Skelett auf einer ungemähten Wiese in einem Freigelände entdeckt und die Polizei verständigt.

Überreste werden 30 Jahre aufbewahrt

Die Ermittler konnten eine Menge über den Toten herausfinden. "Wir wissen aber immer noch nicht, wer der Mann ist, woher er kam, und was mit ihm passiert ist", sagt Polizeisprecher Christian Stahl. "Eine Vermisstenanzeige, die auf die Person passt, gab es nicht." Auch bei der im August 2016 in einem Frankfurter Gewerbegebiet entdeckten Toten tappt die Polizei trotz intensiver Ermittlungen und auffälliger Tattoos im Dunkeln.

Unter den 97 Fällen sind nicht nur komplette Leichen, sondern auch Teile menschlicher Überreste wie Schädel, Knochen und abgetrennte Gliedmaßen. Sogar Blutspuren können auf einen Fall hindeuten, wie Schulte sagt. Und zwar dann, wenn aufgrund der Umstände am Fundort ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden kann. 30 Jahre müssen die menschlichen Überreste in der Vermisstenstelle aufbewahrt werden, "so dass auch bei sich ständig verbessernden Untersuchungsmethoden die Möglichkeit einer Identifizierung gegeben ist."

Jugendliche 13 Jahre nach Verschwinden identifiziert

Wie bei Melanie aus Wiesbaden. Zehn Jahre nach dem Verschwinden der 13-Jährigen konnte 2009 mit DNA-Analysen der Tod des Mädchens festgestellt werden. Skelett-Teile aus einem Wald bei Kisselbach in Rheinland-Pfalz brachten die traurige Gewissheit, dass die Schülerin Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war.

Vom Zustand einer entdeckten Leiche oder den gefundenen Knochen hängt es ab, wie schnell die Todesursache geklärt werden kann. Gerichtsmediziner können auch das Geschlecht, das Alter und die Größe herausfinden und Angaben dazu machen, wie lange der Tote schon an dem Fundort gelegen hat. Wenn am Tatort keine persönlichen Gegenstände oder Hinweise zu finden sind und es keine passenden Vermisstenmeldungen gibt, bleibt die Identität oft zunächst ungeklärt.

Bundesweite Vermisstendatei

Die Vermisstenstelle des LKA erfasst alle Daten, die zur Identifizierung geeignet sein könnten. Sie werden in einer bundesweiten Datei gespeichert. "Ziel ist es, über eine sehr detaillierte Personenbeschreibung und weitere Identifizierungshilfen Zusammenhänge zwischen vermissten Personen und unbekannten Leichen oder unbekannten hilflosen Personen zu erkennen", erläutert Schulte.

Können Fingerabdrücke des Toten sichergestellt werden, gleichen die Ermittler diese mit einer automatisierten Datenbank ab. Unbekannte Tote können darin auch mit Hilfe von DNA, Zahnstatus, Personenbeschreibung, Kleidung und bei ihnen sichergestellten Gegenständen gefunden werden.

49 der 97 beim LKA erfassten Toten könnten über die gefundene DNA identifiziert werden. Von 22 liegt auch ein Zahnstatus vor. "Ergeben sich Hinweise, dass die Person aus dem Ausland stammt, werden die Informationen an das Bundeskriminalamt weitergeleitet", sagt Schulte.

Nicht jeder Fall wird geklärt

Kleidungsstücke, Tätowierungen, Muttermale oder eine Prothese können Gewissheit bringen. Manchmal helfen auch Zeugenaufrufe und die Veröffentlichung von Fotos. Im Fall der unbekannten Toten aus Frankfurt und Fulda allerdings brachten sie bislang nichts.