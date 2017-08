Die Lahn in Marburg. Der 78-Jährige wird in einem Abschnitt bei Wehrda gesucht.

Die Lahn in Marburg. Der 78-Jährige wird in einem Abschnitt bei Wehrda gesucht. Bild © Imago

Ein seit Montag in Marburg vermisster Mann ist tot. Rettungskräfte fanden die Leiche des 78-Jährigen am Ufer der Lahn, in der er zuvor schwimmen gegangen war.

Der Fundort am Ufer habe sich mehrere Meter unterhalb jener Stelle befunden, an der der Mann am Montag vermutlich in die Lahn gestiegen war. Die Ermittler gehen derzeit von einem Badeunfall aus. Der 78-Jährige könnte auch medizinische Probleme bekommen haben.

Suche mit Hunden und Hubschrauber

Der Marburger galt seit Montagabend, 18.45 Uhr, als vermisst. An der aufwändigen Suche waren nach Polizeiangaben viele Rettungskräfte beteiligt. Dabei kamen auch Suchhunde, der Polizeihubschrauber, Polizeitaucher und Boote von DLRG und Feuerwehr zum Einsatz.

Der erfahrene Schwimmer hatte sich wie gewöhnlich am Montag in einen knapp 30 Meter breiten Abschnitt der Lahn bei Marburg-Wehrda begeben. Als er bis zum Abend nicht nach Hause zurückkehrte, verständigte sein Sohn die Polizei. Die Beamten fanden die Kleidung und Autoschlüssel des 78-Jährigen in der Nähe des Ufers.

Suche nach Schwimmerin in Rodgau eingestellt

Erst vor wenigen Tagen war im Rodgauer Strandbad (Offenbach) eine Schwimmerin verschwunden. Die Frau kam nicht mehr aus dem See zurück, woraufhin ein Großaufgebot von Rettungskräften eingeschaltet wurde. Die Suche wurde nach zwei erfolglosen Tagen abgebrochen, das Strandbad blieb vorerst geschlossen.

