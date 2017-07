In einer Shisha-Bar in Rüsselsheim hat es in der Nacht gebrannt. Einbruchsspuren deuten auf Brandstiftung hin. Ein Anwohner wurde verletzt.

Gegen 0.50 Uhr am Sonntagmorgen habe ein Passant in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Rüsselsheimer Waldstraße starken Rauch bemerkt, berichtete die Polizei. In einer Shisha-Bar im Erdgeschoss des Hauses war ein Feuer ausgebrochen.

Die Bar war zu dem Zeitpunkt geschlossen. Als die Anwohner das Gebäude verließen, stürzte ein 59-Jähriger und brach sich den Fuß. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die übrigen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Mehrere Brandherde

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Eingangstür durch Unbekannte aufgebrochen worden war. Zudem habe es an mehreren Stellen gleichzeitig gebrannt. Brandstiftung werde deshalb nicht ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Klarheit darüber erwarte man im Laufe der kommenden Woche. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.