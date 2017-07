Zwei Kinder und ein Mann sind am frühen Montagmorgen bei einem Brand in der Limburger Innenstadt verletzt worden. Inzwischen scheint die Brandursache geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wegen eines Kellerbrandes ist ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Limburger Innenstadt mit 26 Bewohnern am frühen Montagmorgen evakuiert worden. Es habe drei Verletzte gegeben: zwei Kinder im Alter von einem Jahr und sechs Jahren sowie ein 30-jähriger Mann, so die Polizei Limburg-Weilburg. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, befinden sich aber außer Lebensgefahr. Die Feuerwehr hatte zunächst von sechs Verletzten gesprochen.

Gegen 3.40 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Sie hatte den Brand nach eigenen Angaben nach einer knappen Stunde gelöscht. Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich mehrere Mülltonnen im Kellerraum des Hauses in Brand geraten waren. Dadurch entwickelte sich starker Rauch, der durch das gesamte Gebäude zog.

Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt

Einige der Bewohner hatten es nicht rechtzeitig aus dem völlig verqualmten Gebäude ins Freie geschafft. Sie warteten an offenen Fenstern auf Hilfe. Feuerwehrleute holten die Menschen über eine Drehleiter aus dem Haus.

Wie genau die Mülltonnen in Brand geraten sind, ist noch nicht klar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Bewohner wurden auf der Feuerwache betreut, so ein Sprecher der Feuerwehr. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro, sagte eine Polizeisprecherin.