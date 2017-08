Wegen einer Weichenstörung am Frankfurter Hauptbahnhof sind am Montagmorgen mehrere S-Bahnen verspätet oder gar nicht gefahren. Erst am Sonntag waren in Frankfurt zahlreiche U-Bahnen ausgefallen.

Für viele S-Bahn-Pendler in Frankfurt begann die Woche mit Hindernissen: Wegen einer Weichenstörung am Frankfurter Hauptbahnhof kam es zu Verspätungen und Ausfällen auf allen S-Bahnlinien, die über die Station Galluswarte stadteinwärts fahren. Zudem fielen die Zwischentakte bei der S5 aus.

Die Züge hätten wegen der Störung im Tiefbahnhof nicht so schnell fahren können, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Gegen 7 Uhr war die seit der Nacht bestehende Störung zwar noch nicht behoben, durch Nutzung anderer Gleise konnten die Auswirkungen für die Pendler aber laut Bahn minimiert werden. Die Züge hätten jetzt nur noch rund fünf Minuten Verspätung, sagte der Sprecher. Zuvor hatte es geheißen, die Reparaturarbeiten könnten noch bis zum Mittag dauern.

Unabhängig von der Weichenstörung fallen auf der Linie S2 die Zwischentakte aus. Grund dafür ist Personalmangel bei der Bahn: Im Moment seien viele Lokführer krank gemeldet, zugleich seien viele Kollegen im Urlaub, so eine Bahnsprecherin. Die S2 zwischen Niedernhausen und Dietzenbach verkehrt daher nur im Halbstundentakt.

U-Bahnen rollen nach Kabelbrand wieder

Aufatmen können dagegen die U-Bahn-Nutzer in Frankfurt. Die Reparaturarbeiten an der U-Bahn-Strecke rund um die Bockenheimer Warte sind beendet. Die Linien U4, U6 und U7 fahren wieder planmäßig. An der Bockenheimer Warte war am Sonntag der Strom wegen eines Kabelbrands in einer Stromleitung ausgefallen.

