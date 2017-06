Mit schweren inneren Verletzungen ist in Osthessen eine Frau ins Krankenhaus gekommen. Sie war verprügelt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden. Ihr Lebensgefährte wurde festgenommen.

Die Frau aus Bad Hersfeld und ihr Freund waren am Sonntag bei den Werrawiesen in Heringen (Hersfeld-Rotenburg) spazieren gegangen, berichteten das Polizeipräsidium Osthessen und die Staatsanwaltschaft Fulda am Dienstag. Gegen 15 Uhr hätten Passanten die Frau in hilflosem Zustand an einem Feldweg aufgefunden.

Sauerstoffzufuhr länger unterbrochen

Die 23-Jährige kam mit schweren inneren Verletzungen in ein Klinikum. Einem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge stammten die Verletzungen möglicherweise von Tritten und Schlägen. Das müsse noch ermittelt werden.

Zudem sei die Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden. Dadurch kam es zu einer längeren Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr zum Gehirn. Ob das Opfer neurologische Schäden zurückbehalte, lasse sich noch nicht sagen.

Tatverdächtiger schweigt

Ihr 22 Jahre alter Lebensgefährte wurde unter dringendem Tatverdacht in seiner Wohnung festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Behörden ermitteln gegen ihn wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Zu den Vorwürfen habe er sich bislang nicht geäußert.

Das Motiv ist völlig unklar, die Ermittlungen zum Tatablauf dauern an. Insbesondere suchen die Ermittler Zeugen, die sich am Sonntag zwischen 12.30 und 15.00 Uhr in den Werrawiesen aufgehalten und dort Beobachtungen gemacht machen.

