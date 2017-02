Die Eiseskälte ist weg, aber die Rutschgefahr nicht. Auf Hessens Straßen ist es am Samstag zu zahlreichen Glätte-Unfällen gekommen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

In weiten Teilen Hessen waren am Samstagmorgen die Straßen glatt. Es kam zu zahlreichen Unfällen, wie die Polizeidienststellen mitteilten. Meist sei es bei Blechschäden geblieben. Auf einer Kreisstraße im Odenwald wurden jedoch zwei Menschen schwer verletzt. Mindestens vier weitere Menschen erlitten zudem leichte Verletzungen.

Auf einer Landstraße zwischen Vielbrunn und Michelstadt (Odenwald) verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Sie schlitterte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Frau musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fahrer des anderen Autos kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Polizei gab Warnung heraus

Es sei auch sonst in der Region "richtig glatt" gewesen, berichtete der Polizeisprecher in Erbach. Es habe zahlreiche Unfälle gegeben. Am Morgen habe die Polizei deshalb auch eine Warnung für den gesamten Odenwaldkreis herausgegeben.

Im Kreis Limburg-Weilburg erlitten bei zwei Unfällen vier Menschen leichte Verletzungen, weil die Autos von der Straße rutschten. Bei weiteren Unfällen sei jeweils nur Sachschaden entstanden, teilte die Polizei in Limburg mit.

In Ost- sowie in Mittelhessen kamen Autofahrer ebenfalls wegen Straßenglätte ins Rutschen. In der Rhön rückte die Straßenmeisterei frühzeitig zum Streuen aus, wodurch die Autofahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei unfallfrei unterwegs waren. In den Landkreisen Gießen, Marburg und Lahn-Dill registrierte die Polizei rund ein Dutzend Glätteunfälle.