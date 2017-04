An einer Grundschule in Wiesbaden sind nach einem Fall im Februar drei weitere Kinder mit Lungentuberkulose infiziert. Der Unterricht soll planmäßig weitergehen.

Im Februar war an einer Wiesbadener Grundschule eine Zweitklässlerin an offener Lungentuberkulose erkrankt. In der Folge wurden 126 Mitschüler der 7-Jährigen gestetet, die näheren Kontakt mit dem Mädchen hatten. Bei insgesamt drei Schülern sei der Test positiv ausgefallen, sagte die Leiterin des Wiesbadener Gesundheitsamtes, Kaschlin Butt, am Mittwoch.

Schulbetrieb geht normal weiter

Die drei infizierten Schüler würden nun prophylaktisch mit einer Antibiotika-Kombination behandelt. Weil von ihnen keine Ansteckungsgefahr ausgehe, besuchten sie wie gewohnt in den Unterricht. Der Schulbetrieb laufe ganz normal weiter.

Ob sich diese Kinder tatsächlich bei dem zuerst erkrankten Mädchen angesteckt haben, sei noch unklar. Nach Angaben des Wiesbadener Gesundheitsamtes sind die Kinder keine Klassenkameraden. In einigen Tagen werde über eine mögliche Ausweitung der Tests über die Gruppe der Zweitklässler hinaus entschieden.

Jährlich etwa 30 Fälle in Wiesbaden

Um sich mit Lungentuberkulose anzustecken, muss man engen Kontakt mit einem Erkrankten haben, sich etwa viele Stunden in einem geschlossenen Raum mit dem Menschen aufhalten. Da die jetzt betroffenen Kinder lediglich den Erreger tragen, jedoch nicht an offener Tuberkulose erkrankt sind, können sie andere nicht infizieren.

Das Kind, das im Februar erkrankt war, hatte sich vermutlich bei einem Auslandsaufenthalt während der Herbstferien angesteckt. Nach Angaben des Gesundheitsamtes erkranken in Wiesbaden jährlich etwa 30 Personen an Lungentuberkulose.

Nur bei einer offenen Tuberkulose sei eine Ansteckung möglich, bestätigte Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert Koch-Instituts in Berlin. "Kinder erkranken sehr viel seltener als Erwachsene", erklärte sie. Im Jahr 2015 hätten sich bundesweit rund 5800 Erwachsene und 196 Kinder mit dem Erreger infiziert. Bei etwa 75 Prozent sei es zu einer offenen Tuberkulose gekommen.

Sendung: hr3, 26.4.2017, 15.30 Uhr