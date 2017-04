Frontalzusammenprall zweier Autos an einer A66-Abfahrt bei Wiesbaden: Vier Menschen erlitten schwere Verletzungen.

Zwei Männer und zwei Frauen sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Wiesbaden schwer verletzt worden. Auf einer an der A66-Abfahrt Wiesbaden-Frauenstein gelegenen Straße waren nach Angaben der Polizei am Vormittag zwei Autos zusammengestoßen.

Umklar, wer fuhr

In einem Wagen saßen ein 84 Jahre alter Mann und eine 80 Jahre alte Frau, in dem anderen ein 81-Jähriger und eine 77-Jährige. Alle vier kamen in eine Klinik. Der Unfallhergang war zunächst unklar. Es stehe auch nicht fest, wer jeweils hinter dem Steuer saß, sagte ein Polizeisprecher.

Die beiden Autos wurden schwer beschädigt. Zur Klärung des Unfallhergangs sei ein Gutachter eingeschaltet worden. Um Luftaufnahmen zu erstellen, wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden. Die Straße, auf der sich der Unfall ereignete, wurde ebenso wie der A66-Anschluss gesperrt.