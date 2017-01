Es ist glatt auf Hessens Straßen. Am Donnerstagmorgen kam es deshalb zu mehr als 20 Unfällen. Die meisten gingen glimpflich aus. Bei Alsfeld verletzte sich eine Autofahrerin schwer.

Die Polizei in Mittelhessen berichtete am frühen Donnerstagmorgen auf Anfrage von hr-iNFO von 14 Unfällen. In Südhessen krachte es nach Auskunft der dortigen Polizei bislang siebenmal. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Zwei Menschen wurden bei den mehr als 20 Unfällen leicht verletzt.

Aus Osthessen meldete die Polizei zwei glättebedingte Unfälle: Auf der A5 zwischen Alsfeld-Ost und Hattenbacher Dreieck kam gegen 8 Uhr eine Frau mit ihrem Auto ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich und landete kopfüber im Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Ähnlich erging es einer 24-Jährigen auf der B27 zwischen Sontra und Bad Hersfeld: Gegen 7.45 Uhr geriet ihr Auto ins Schleudern und überschlug sich. Die junge Frau erlitt einen Schock.

Die verbreitete Glätte auf Hessens Straßen rührt von überfrierender Nässe her. Entsprechende Wetterwarnungen gelten für das ganze Land, verschärft für den Kreis Fulda. hr-Meteorologe Ingo Bertram stellt bis Samstag beständig sinkende Temperaturen in Aussicht: "Am Ende könnten bis zu minus 15 Grad erreicht sein."

Schneien soll es den Prognosen zufolge am Donnerstag zunächst im Westen, Süden und Nordosten, später dann nur noch in der Nordosthälfte. Auf flächendeckendes Weiß dürfen Schneefans in Hessen jedoch kaum hoffen, die Meteorologen erwarten nur Schneeschauer.

Bislang 27.600 Tonnnen Salz gestreut

Hessen Mobil versichert, bei Schneefall oder Glätte sofort die Streuwagen auf die Straßen zu schicken. "Vorsorglich streuen wir aber nicht", betonte eine Sprecherin der Verkehrsbehörde. Wie in jedem Winter gebe es einen Notfallschichtenplan für extreme Wetterbedingungen auf den Straßen.

Die Lager mit Streusalz seien voll, berichtete die Hessen-Mobil-Sprecherin. Über einen Salzticker im Internet kann der aktuelle Stand verfolgt werden. Bislang wurden in der laufenden Wintersaison rund 27.600 Tonnen verbraucht (Stand Mittwochnachmittag). In einem durchschnittlichen Winter streuen die 60 Autobahn- und Straßenmeistereien hessenweit rund 120.000 Tonnen Salz.