Ein schwerer Unfall sorgte am ersten Weihnachtsfeiertag für lange Staus auf der A45 bei Haiger. Vier Menschen wurden verletzt, drei davon schwer.

Wegen eines schweren Unfalls war die A45 in Richtung Dortmund am Sonntagmittag bei Haiger drei Stunden lang gesperrt. Bis in den Abend hinein kam es zu langen Staus.

Wie die zuständige Dortmunder Polizei mitteilte, war ein Auto an der Anschlussstelle Haiger/Burbach beim Auffahren auf die Autobahn ins Schleudern geraten und einmal quer über die Fahrbahn gedreht. Die Ursache dafür ist noch unklar. Dabei krachte der Wagen in einen anderen Pkw.

Drei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, ein weiterer leicht. Beide Autos erlitten einen Totalschaden. Die A45 war in Richtung Dortmund zwischen Haiger/Burbach und Wilnsdorf zur Bergung der Verletzten und Unfallaufnahme drei Stunden lang gesperrt. Bis in den Abend hinein kam es zu bis zu fünf Kilometer langen Staus.