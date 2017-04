Ein vier Jahre altes Mädchen ist in Frankfurt aus einem Fenster im dritten Stock gefallen. Es wurde schwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei gegen die Mutter.

Die Vierjährige befand sich am Mittwochabend gemeinsam mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester vorübergehend allein in der Wohnung in der Frankfurter Innenstadt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. In dieser Zeit schob das Mädchen einen Hocker vor das Fenster, öffnete es und lehnte sich anschließend zu weit hinaus. Die 27 Jahre alte Mutter hatte die Wohnung in einem Asylbewerberheim zuvor verlassen.

Schreie der Zweijährigen machten Zeugen auf den Unfall aufmerksam. Diese fanden das verunglückte Kind auf dem Boden vor dem Haus und wählten den Notruf. Noch während der Rettungsmaßnahmen kam die Mutter zurück. Das Mädchen sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, erklärten die Beamten. Gegen die Mutter werde wegen der Verletzung von Fürsorgepflichten sowie fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen ermittelt.