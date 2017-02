Tag vier der Stellwerkstörung in Friedberg - Tag vier, an dem auch hessenschau.de-Reporter Bodo Straub vor der Frage steht: Wie komme ich nach Frankfurt zur Arbeit? Protokoll einer Fahrt von ungewisser Dauer.

Kalt ist es. Gut, das war zu erwarten, an diesem Mittwochmorgen um kurz nach fünf am Marburger Hauptbahnhof. Ich ziehe die Handschuhe höher und gieße mir Kaffee aus der Thermoskanne ein. Schon besser. Mein neuer dicker Winterpulli, den ich extra angezogen habe, hilft auch. Ich bin vorbereitet, denn das hier kann dauern - wie lange, weiß niemand.

Tag vier der Zugausfälle in Mittelhessen wegen einer Stellwerksstörung in Friedberg, und ich weiß auch heute nicht, wann ich zu meiner Arbeit nach Frankfurt komme. Viel Zeit habe ich eigentlich nicht: Um 7 Uhr beginnt mein Dienst bei hessenschau.de. Normalerweise nehme ich den Zug um 5.12 Uhr, dann bin ich um 6.40 Uhr da.

"5.12 Uhr, Regionalexpress nach Frankfurt (Main) Hbf" steht weiß auf blau auf der Anzeigentafel auf Gleis 4, aber darüber das gefürchtete weiße Band: "Zug fällt aus". Nebenan auf Gleis 2 steht: "5.38 Uhr, Regionalexpress nach Frankfurt (Main) Hbf" und ebenfalls: "Zug fällt aus". Um 5.49 Uhr soll dann eine Regionalbahn nach Frankfurt kommen. Der Intercity um 6.05 Uhr dagegen fällt ebenfalls aus. Also warte ich erstmal.

App und Anzeigen helfen nicht weiter

Ein weiteres Problem ist: Durch das kaputte Stellwerk in Friedberg klemmt es bei der Bahn nicht nur im Zugverkehr, sondern offenbar auch im Informations-Management. Es ist mir schlicht nicht möglich, zu erfahren, welcher Zug fährt und welcher nicht. Angaben der sonst zuverlässigen App der Bahn haben in den letzten Tagen oft nicht gestimmt, Anzeigen und Durchsagen auf dem Bahnsteig sind oft einfach Unfug.

Erfahren habe ich das am Dienstagabend am Bahnhof Frankfurt West bei der Fahrt nach Marburg. In der App hieß es, der Zug nach Gießen falle aus, am Bahnsteig hieß es, der Zug falle aus. Die Leute verschwanden verdrossen wieder in der Unterführung - da fuhr der Zug ein.

Deshalb stehe ich jetzt hier, gewappnet mit Kaffeekanne und geschmierten Broten. Ich frage mich, warum es eigentlich auch am vierten Tag der Störung immer noch nicht möglich ist, Busse bereit zu stellen oder wenigstens mal zu sagen, was los ist.

Auch bei Facebook häufen sich die Kommentare von Kunden nördlich von Frankfurt, die ihrem Ärger Luft machen. "Das ist ein Unding", "Sie halten sich sehr zurück mit Informationen", "Warum soll man sich denn vorab informieren, wenn es eh nichts bringt?"

Immerhin gibt es Durchsagen

5.20 Uhr, endlich eine Durchsage am Bahnhof: "Auf Gleis 2 fährt ein: Regionalexpress nach Frankfurt Main Hauptbahnhof, Abfahrt 5.38 Uhr." Na also, wer sagt's denn. Da ist auch schon egal, dass an der Anzeige immer noch "Fällt aus" steht. In einem komplett leeren Wagen richte ich mich ein. Wenn alles nach Plan geht, schaffe ich es bis kurz nach sieben in die Redaktion.

In Gießen dann die Info über die Zuglautsprecher: Wir warten eine Viertelstunde, Grund ist die Stellwerkstörung. Während ich so warte, fällt mir auf, dass ich seit Tagen keine Bahn-Mitarbeiter mehr in den Zügen gesehen habe. Wurde ich bisher noch auf jeder Fahrt zwischen Marburg und Frankfurt kontrolliert, kam in den vergangenen Tagen nicht ein Mal jemand.

Und das sind nicht die einzigen Mitarbeiter, die vermisst werden: Am Dienstagabend erklang im Zug von Gießen nach Marburg die Ansage: "Wir können noch nicht abfahren, weil wir noch auf unseren Zugführer warten."

Stop-and-Go bis Butzbach

Im Stop-and-Go-Modus zuckeln wir durch den Morgen und erreichen Butzbach. Erleichterte Menschen steigen ein: Am Bahnsteig stand die Info, dass der Zug hier ende. Stattdessen warten wir wieder - aber nur ein paar Minuten - und fahren weiter, erreichen Bad Nauheim, verlassen den Bahnhof in Richtung Friedberg, halten ein paar Meter weiter wieder...

In Friedberg wird der Zug dann knackig voll, und wir holpern in Richtung Süden, ein paar Meter fahren, ein paar Meter schleichen, ein paar Minuten stehen. Unterwegs beschweren sich Leute, an ihrem Bahnhof habe gestanden, der Zug fahre ausnahmsweise auf Gleis 1 - und fuhr dann doch auf Gleis 2.

Nieder-Wöllstadt - über Nacht zum Verkehrsknotenpunkt

Um 7.27 Uhr, eine halbe Stunde nach meinem Dienstbeginn, erreicht der Zug Nieder-Wöllstadt. Der 4.000-Einwohner-Ort in der Wetterau ist seit dem Stellwerksausfall kurzfristig zur nördlichen Endhaltestelle der S6 geworden - und damit zum Verkehrsknotenpunkt nördlich von Frankfurt. Auf meinem Handy sehe ich eine Mail - von meinen Kollegen. Sie fragen, ob ich eigentlich vorhätte, zum Mittagessen aufzutauchen.

Nach Nieder-Wöllstadt flutscht es dann auf einmal. In Windeseile rast der Zug durch die Morgendämmerung, und siehe da, um 7.44 Uhr sind wir endlich in Frankfurt West. Gut eine Stunde, nachdem ich ursprünglich ankommen sollte. Um 8.12, drei Stunden, nachdem mein Zug in Marburg hätte fahren sollen, bin endlich ich in der Redaktion.

Mein einziges Problem ist jetzt: Ich will am Nachmittag wieder nach Hause fahren. Und morgen früh wieder zur Arbeit. Aber dann sollen die Züge ja angeblich wieder fahren...